ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.4
usd:
309.37
bux:
131933.29
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pakisztáni biztonsági erõk tagjai útzárat õriznek az amerikai-iráni béketárgyalások helyszínének kijelölt Serena szállodánál Iszlámábádban 2026. április 20-án, a felek közötti kéthetes tûzszünet idején. Donald Trump amerikai elnök elõzõ napi bejelentése szerint az amerikai küldöttség április 20-án ismét Pakisztánba utazik, hogy az iráni delegációval tárgyaljon. Az amerikai haditengerészet idõközben megszállta az iráni zászló alatt közlekedõ TOUSKA teherhajót az Ománi-öbölben, emiatt az iráni vezetés elutasította az újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal. A pakisztáni közvetítéssel Iszlámábádban tartott április 10-11-i elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult.
Nyitókép: MTI/EPA/Szohail Sahzad

Kész a módosított iráni javaslat, miközben szintet léphetett a konfliktus

Infostart

Pakisztán eddig főként diplomáciai tevékenységgel volt jelen az iráni–amerikai–izraeli konfliktusban, de most az Iránnal és Szaúd-Arábiával is szomszédos ország katonákat küldött és egy vadászgép-századot is útnak indított – írta a Reuters. Elkészült a konfliktus megszüntetését célzó korábbi iráni javaslat frissített változata.

A Reuters jelentése szerint Pakisztán – a hivatalos diplomáciai semlegessége ellenére – a színfalak mögött egy komoly, harcképes katonai kontingenst (mintegy 8000 katonát, egy JF-17-es vadászgép-századot, drónokat és egy kínai HQ-9-es légvédelmi rendszert) telepített Szaúd-Arábiába, hogy támogassa a királyságot védelmét az iráni csapásokkal szemben.

Az információkat a hírügynökségnek három biztonsági tisztviselő és két kormányzati forrás erősítette meg. Mindannyian jelentős, harcképes erőként írták le az áttelepített egységek összességét. Hivatalos pakisztáni vagy szaúdi reakció egyelőre nem érkezett a hírre.

Pakisztán a háború kitörése óta rendkívül óvatos katonai doktrínát követ: hivatalosan katonailag semleges maradt, és közvetlenül nem vett részt sem az Irán, sem az USA–Izrael tengely elleni hadműveletekben. Ugyanakkor a konfliktus közvetlen fizikai közelsége és gazdasági hatásai miatt a pakisztáni fegyveres erőknek több komoly védelmi, biztosítási és logisztikai lépést kellett tenniük:

  1. Haditengerészeti mozgósítás, az „Operation Muhafiz-ul-Bahr”: Miután februárban kitört a konfliktus, Irán lezárta a Hormuzi-szorost és csapásokat mért a öböl-menti infrastruktúrára, Pakisztán súlyos üzemanyagválságba sodródott, mivel olajimportjának 90 százaléka ebből a régióból származik. Ezért március 9-én elindította a „tenger védelmezője” nevű műveletet, mellyel szigorú védelmi céllal hadihajókat vezényelt az Arab-tengerre és az Ománi-öbölbe, hogy fegyveres kíséretet biztosítsanak a pakisztáni kereskedelmi hajóknak és olajszállító tankereknek.
  2. Biztonsági mozgósítás: bár Pakisztán nem bocsátkozott légi harcokba, a Pakisztáni Légierő (PAF) kulcsszerepet kapott a törékeny tűzszüneti tárgyalások biztosításában.
  3. Határvédelem: a pakisztáni–iráni határt pakisztáni szárazföldi erők védik, különösen mióta a háború káoszát kihasználva különböző fegyveres és szeparatista csoportok átszivárogva szabotázsakciókat indítottak és gázvezetékeket robbantottak fel.
  4. Szaúd-Arábia melletti elvi és védelmi kiállás: Pakisztán 2025 őszén kölcsönös védelmi megállapodást írt alá Szaúd-Arábiával. Amikor Irán rakétacsapásokat mért szaúdi petrolkémiai üzemekre, Shehbaz Sharif miniszterelnök Rijádba utazott, és biztosította a szaúdi vezetést Pakisztán szolidaritásáról. A pakisztáni hadsereg azonban világossá tette, hogy ez a megállapodás nem jelent automatikus katonai beavatkozást, így nem is küldtek csapatokat a szaúdiak megsegítésére, elkerülve a közvetlen háborús eszkalációt Iránnal.

Ez utóbbiban történhetett változás a Reuters szerint. A fenti védelmi paktum ugyanis kimondja, hogy „bármelyik fél elleni agresszió a másik fél elleni agressziónak minősül” (ez hasonló a NATO alapító szerződésének 5. cikkelyéhez). Az értesülés alapján Pakisztán korábban a szaúdi energia-infrastruktúrát ért támadás után már küldhetett vadászgépeket a szomszédos ország megsegítésére.

Felmerülhet a kérdés, hogy Pakisztán miért tett mégis katonai jellegű lépéseket, ha közvetítőként igyekszik semleges maradni. Irán és Szaúd-Arábia katonai-védelmi együttműködése évtizedekre nyúlik vissza.

Szaúd-Arábia jelentős anyagi támogatást nyújtott például a pakisztáni atomprogram fejlesztéséhez az 1970-es és 80-as években. Cserébe Rijád elvárta, hogy Pakisztán atomhatalomként szükség esetén kiterjessze rá a „nukleáris ernyőjét”.

Bár a pakisztáni védelmi miniszter korábban igyekezett finomítani ezeken a kijelentéseken, a szaúdiak a pakisztáni haderőt tekintik a végső biztonsági garanciának.

Szintén a Reuters számolt be arról, hogy Pakisztán megosztotta az Egyesült Államokkal Irán felülvizsgált javaslatát a közel-keleti konfliktus megszüntetésére. Az erről beszámoló pakisztáni forrás szerint nincs sok idő arra, hogy áthidalják a még meglévő nézetkülönbségeket, amit viszont különösen nehézzé tesz, hogy

mindkét ország „folyamatosan változtatja a céljait”.

Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy Teherán nézeteit „pakisztáni közvetítőn keresztül” juttatták el az amerikaiakhoz.

Kezdőlap    Külföld    Kész a módosított iráni javaslat, miközben szintet léphetett a konfliktus

egyesült államok

szaúd-arábia

irán

pakisztán

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány

Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány
Egyelőre Keir Starmer mögött támogatás van a kormányon belül, és úgy tűnik, túl sok a fellépni látszó ellenjelölt ahhoz, hogy sikeres legyen egy kormányfőváltási kísérlet. De a helyzet napról napra változhat Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint, Wes Streeting emblematikus egészségügyi miniszter kiszállása is egy ilyen jel lehet.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

„Sok mindenben hazudott” – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen

Nyílt levelet írt Magyar Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belengette a Ford elnöke: a sírból hozhatják vissza az egyik ikonikus modellt

Belengette a Ford elnöke: a sírból hozhatják vissza az egyik ikonikus modellt

A Ford európai elnöke erősen utalt arra, hogy visszatérhet a 2023-ban kivezetett, rendkívül népszerű Fiesta. A vállalat emellett hét új európai modell gyártását is bejelentette. A cég ezzel stratégiát vált, és ismét a megfizethető autók piacára összpontosít - tudósított a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hetekig észrevétlenül szedte áldozatait a kegyetlen vírus: nemzetközi veszélyhelyzetet hirdettek

Hetekig észrevétlenül szedte áldozatait a kegyetlen vírus: nemzetközi veszélyhelyzetet hirdettek

A Kongói Demokratikus Köztársaságban hetek óta terjedő ebolajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WHO to give update on hantavirus and Ebola after outbreaks

WHO to give update on hantavirus and Ebola after outbreaks

World Health Organization (WHO) chief Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus is due to speak shortly. The health agency has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo an international emergency, while 11 cruise ship passengers have confirmed cases of hantavirus.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 13:25
Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány
2026. május 18. 12:26
Beigazolódott a legrosszabb: már a szomszédunkban van a hantavírus, és ez nem minden
×
×