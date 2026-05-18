2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Robert Lewandowski, az FC Barcelona játékosa, miután megszerezte csapata második gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, a H csoport első fordulójában játszott FC Barcelona-Royal Antwerp mérkőzésen Barcelonában 2023. szeptember 19-én.
Nyitókép: MTI/AP/Joan Monfort

Robert Lewandowski könnyezve sétált le a Camp Nou gyepéről

ELŐZMÉNYEK

Robert Lewandowski képtelen volt visszatartani a könnyeit. Sírt, amikor – pályafutása során utoljára – az FC Barcelona mezében elhagyta a Camp Nou gyepét a vasárnapi, a Betis elleni 3–1-es győzelem során. Játékostársai díszsorfalat álltak a legendás játékosnak.

A lengyel csatár többször is képtelen volt visszatartani érzelmeit, különösen akkor, amikor a tömeg mennydörgő hangon skandálta a nevét a stadionban. Méltó tisztelgés volt ez egy olyan játékos előtt, aki 2022 óta a Blaugrana legeredményesebb futballistája.

A 38. évében járó csatár 2022 nyarán érkezett a katalán klubhoz. Négy idényt töltött a csapatnál, 191 mérkőzésen 119 gólt szerzett. Hét trófeája, köztük három bajnoki címe van.

A mérkőzés után Lewandowski a mikrofonhoz lépett, hogy felesége és gyermekei kíséretében a közönséghez szóljon. Már a mérkőzés előtt megerősítette nyári távozását, kijelentve, hogy úgy érzi, küldetése teljesült. Szívből jövő köszönetet mondott a városnak, amely tárt karokkal fogadta őt a klub egy nehéz időszakában.

„Számomra ez egy nagyon érzelmes és nehéz nap. Amikor megérkeztem Barcelonába, tudtam, hogy ez a klub hatalmas, de a támogatásotok hihetetlen volt” – mondta. – „A kezdetektől fogva otthon éreztem magam itt. Soha nem fogom elfelejteni, ahogy hallottam a nevemet skandálni. Köszönöm csapattársaimnak, az edzőknek és mindenkinek, aki a klubnál dolgozik. Megtiszteltetés volt a Barçában játszani. Nagyszerű pillanatokat osztottunk meg ez alatt a négy év alatt. Nagyon büszke vagyok mindenre, amit elértünk. Ma búcsút veszek ettől a stadiontól, de a Barça mindig a szívemben marad. Visca el Barça, Visca Catalunya.”

Hansi Flick dicsérte játékosát, akivel már a Bayern Münchennél is dolgozott. A Barcelona vezetőedzője Lewandowskit „igazi profiként és példaképként” jellemezte a keret fiatalabb játékosai számára.

Hozzátette: „Megtiszteltetés volt vele dolgozni, ő egy igazi profi. Most változást akar, továbblépni. Nagyszerű ember és nagyszerű játékos. Nem lesz könnyű Lewandowskit pótolni. Ő volt az elmúlt évtized legjobb csatára. Egyáltalán nem lesz könnyű pótolni.”

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.

Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.

The World Health Organization chief is due to speak shortly after it declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo an international emergency.

