Robert Lewandowski könnyezve sétált le a Camp Nou gyepéről

A lengyel csatár többször is képtelen volt visszatartani érzelmeit, különösen akkor, amikor a tömeg mennydörgő hangon skandálta a nevét a stadionban. Méltó tisztelgés volt ez egy olyan játékos előtt, aki 2022 óta a Blaugrana legeredményesebb futballistája.

A 38. évében járó csatár 2022 nyarán érkezett a katalán klubhoz. Négy idényt töltött a csapatnál, 191 mérkőzésen 119 gólt szerzett. Hét trófeája, köztük három bajnoki címe van.

A mérkőzés után Lewandowski a mikrofonhoz lépett, hogy felesége és gyermekei kíséretében a közönséghez szóljon. Már a mérkőzés előtt megerősítette nyári távozását, kijelentve, hogy úgy érzi, küldetése teljesült. Szívből jövő köszönetet mondott a városnak, amely tárt karokkal fogadta őt a klub egy nehéz időszakában.

„Számomra ez egy nagyon érzelmes és nehéz nap. Amikor megérkeztem Barcelonába, tudtam, hogy ez a klub hatalmas, de a támogatásotok hihetetlen volt” – mondta. – „A kezdetektől fogva otthon éreztem magam itt. Soha nem fogom elfelejteni, ahogy hallottam a nevemet skandálni. Köszönöm csapattársaimnak, az edzőknek és mindenkinek, aki a klubnál dolgozik. Megtiszteltetés volt a Barçában játszani. Nagyszerű pillanatokat osztottunk meg ez alatt a négy év alatt. Nagyon büszke vagyok mindenre, amit elértünk. Ma búcsút veszek ettől a stadiontól, de a Barça mindig a szívemben marad. Visca el Barça, Visca Catalunya.”

Hansi Flick dicsérte játékosát, akivel már a Bayern Münchennél is dolgozott. A Barcelona vezetőedzője Lewandowskit „igazi profiként és példaképként” jellemezte a keret fiatalabb játékosai számára.

Hozzátette: „Megtiszteltetés volt vele dolgozni, ő egy igazi profi. Most változást akar, továbblépni. Nagyszerű ember és nagyszerű játékos. Nem lesz könnyű Lewandowskit pótolni. Ő volt az elmúlt évtized legjobb csatára. Egyáltalán nem lesz könnyű pótolni.”