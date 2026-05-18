Beigazolódott a legrosszabb: már a szomszédunkban van a hantavírus, és ez nem minden

Az INSP szerint a bukaresti Cantacuzino Intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták a férfinál, amely Romániában és Európában is jelen van.

Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfi állapota stabil, a beteg öntudatánál van és együttműködő – közölték.

Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban nyolc beteget karanténba helyeztek, mert korábban kapcsolatba kerültek az itt ápolt, majd távozása után fertőzöttnek bizonyult partiumi férfival.

A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a MV Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz,

ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést.