Ezúttal nem az utakon, hanem a vízen akciózott a rendőrség – videó

Az Aquapol 19 országot és 26 szervezetet tömörítő, a vízi közlekedés és a hajózás biztonságára, illetve a vízi jogsértések elleni fellépésre specializálódott európai rendészeti együttműködési hálózat. Ezen belül a Duna–Fekete-tenger csomópont elnökségi feladatait 2026. február 1. óta a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) látja el – írja beszámolójában a BRKF.

Az együttműködés keretében május 4-10. között Watersec 2026 elnevezéssel ellenőrzés zajlott Magyarország, Románia, Horvátország, Bulgária és Szlovákia részvételével.

Az akció fő célja a dunai hajózás és áruszállítás biztonságának fokozása, a hajóbalesetek megelőzése, a vízi személyszállítás szabályainak ellenőrzése, az illegális migráció, valamint az orvhalászat és orvhorgászat elleni fellépés volt.

Az egyhetes akció alatt a DVRK rendőrei 53 teherhajót, 2 tartály-, 21 személyhajót, valamint 83 kedvtelési és sportcélú hajót (összesen 159 vízi járművet) ellenőriztek. Helyszíni bírságot összesen 48 esetben szabtak ki, szabálysértési feljelentést 12 alkalommal tettek; főként kedvtelési és sportcélú hajósok szabálysértései miatt, míg a hivatásos hajósoknál az okmányok, engedélyek és a biztonsági felszerelések terén találtak kisebb hiányosságokat. Vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt egy-egy emberrel szemben indult büntetőeljárás.