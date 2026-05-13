2026. május 13. szerda Imola, Szervác
A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajója.
Nyitókép: Police.hu/Fülop Máté

Ezúttal nem az utakon, hanem a vízen akciózott a rendőrség – videó

Infostart

A magyar Vízirendészet is részt vett egy egyhetes nemzetközi folyami ellenőrzési akcióban, melynek során majdnem százhatvan vízi járművet ellenőriztek. És találtak is nem kevés szabálytalanságot.

Az Aquapol 19 országot és 26 szervezetet tömörítő, a vízi közlekedés és a hajózás biztonságára, illetve a vízi jogsértések elleni fellépésre specializálódott európai rendészeti együttműködési hálózat. Ezen belül a Duna–Fekete-tenger csomópont elnökségi feladatait 2026. február 1. óta a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) látja el – írja beszámolójában a BRKF.

Az együttműködés keretében május 4-10. között Watersec 2026 elnevezéssel ellenőrzés zajlott Magyarország, Románia, Horvátország, Bulgária és Szlovákia részvételével.

Az akció fő célja a dunai hajózás és áruszállítás biztonságának fokozása, a hajóbalesetek megelőzése, a vízi személyszállítás szabályainak ellenőrzése, az illegális migráció, valamint az orvhalászat és orvhorgászat elleni fellépés volt.

Az egyhetes akció alatt a DVRK rendőrei 53 teherhajót, 2 tartály-, 21 személyhajót, valamint 83 kedvtelési és sportcélú hajót (összesen 159 vízi járművet) ellenőriztek. Helyszíni bírságot összesen 48 esetben szabtak ki, szabálysértési feljelentést 12 alkalommal tettek; főként kedvtelési és sportcélú hajósok szabálysértései miatt, míg a hivatásos hajósoknál az okmányok, engedélyek és a biztonsági felszerelések terén találtak kisebb hiányosságokat. Vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt egy-egy emberrel szemben indult büntetőeljárás.

Magyar Péter bemutatta a székhelyét

Döntött Budapest: magasabbra hagyják nőni a füvet az aszály miatt

Hidegzuhany érheti a magyar felújítókat: jön a feketeleves, ennek a fordulatnak senki sem fog örülni

Streeting leaves Downing Street after 17-minute Starmer meeting ahead of King's Speech

