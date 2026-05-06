2026. május 6. szerda Frida, Ivett
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Meghalt Fazekas László

Infostart / MTI

A magyar válogatottal 1968-ban olimpiai aranyérmes labdarúgó 78 éves volt.

Hosszan tartó súlyos betegséget követően 78 éves korában elhunyt Fazekas László, az Újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csatára. 2020-ban amiotrófiás laterálszklerózist (ALS), izomsorvadással járó betegséget diagnosztizáltak nála.

A hír a Royal Antwerp hivatalos közösségi oldalán jelent meg, az egykori olimpiai bajnok ugyanis 1980 és 1984 között a belga klub labdarúgója, 1995-ben és 1996-ban pedig az edzője volt.

A Kapa becenévvel illetett támadó Magyarországon kizárólag az Újpesti Dózsában futballozott, kilencszer nyert bajnoki címet a lila-fehérekkel, egyszer Magyar Népköztársasági Kupát, valamint háromszor elhódította a gólkirályi címet is, sőt 1980-ban a 36 góljával európai ezüstcipős volt, csak a Lierse belga csatára, Erwin Vandenbergh volt nála többször (39) eredményes abban az idényben.

Fazekas László csaknem 33 éves volt, amikor az Antwerpenhez szerződött, de négy idény után is maradt Belgiumban, és a St. Truidenhez igazolt.

A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örökrangsor hatodik helyén áll, játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Ötkarikás aranyérmet 1968-ban, Mexikóvárosban nyert a nemzeti csapattal.

