A női kosárlabda NB I 2025/2026-os szezonjának bajnokcsapata, az NKA Universitas Pécs.
Nyitókép: Facebook/NKA Universitas Pécs Női Kosárlabda Klub

12 év után újra pécsi csapat a női kosárbajnok – mi vezetett a sikerhez?

Infostart / InfoRádió

Egy 18 és egy 19 éves akadémistával a kezdő ötösben söpréssel lett bajnok az NKA Universitas Pécs. Éles Péter sportszakmai igazgató az InfoRádióban értékelte a sikeres bajnoki szezont, melyet 28 győzelemmel és 1 vereséggel zártak. Arról is beszélt, hogy a következő napokban dőlhet el, milyen elképzelésekkel, tervekkel vághatnak neki a következő idénynek, az Euroliga-szereplés azonban biztosan prioritás lesz.

Az NKA Universitas Pécs szerezte meg az aranyérmet a női kosárlabda NB I-ben, miután a döntő harmadik mérkőzésén is nyert a DVTK ellen, ezúttal hazai pályán 77–49-re. Djokics Zseljko csapata az első meccsen 61–53-ra, a másodikon 66–60-ra győzött a miskolciak ellen. Pécsi csapat legutóbb 12 éve lett bajnok, a most győztes egyesület pedig első NB I-es trófeáját hódította el. A klub sportszakmai igazgatója az InfoRádióban értékelte a döntőt és a teljes szezont.

Éles Péter úgy fogalmazott, előzetesen nem számítottak arra, hogy söpréssel, 3–0-s összesítéssel meglehet az aranyérem. Ezzel együtt nem gondolja azt, hogy könnyű menetelése lett volna a pécsi klubnak, sőt, a bajnoki döntő első két meccsén kifejezetten megnehezítette a dolgukat a DVTK. Még a szezon elején azt a célt tűzték ki, hogy legalább egy döntőt játsszanak, amit végül teljesítettek is. A Magyar Kupában bronzérmes lett a Pécs.

Ahogy szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy, és ha már Djokics Zseljko csapata bejutott a bajnoki döntőbe, nagyon szerették volna aranyérmesként zárni az idényt. Éles Péter megjegyezte:

a szezon végén azért voltak problémáik, két légiós távozott, de azt gondolja, ebből is jól jöttek ki, mert utána a csapat még jobban összekovácsolódott.

Végül a vártnál könnyebben és hamarabb behúzták a döntőt. Összességében úgy véli, a 3–0-s sikeren nincs is magyarázni való.

A sportszakmai igazgató szerint a döntő harmadik meccsének volt egy különös pszichológiai tényezője, mivel összesítésben 2–0-ra vezettek, és amikor már csak egy győzelem hiányzik az aranyéremhez, akkor másképp áll oda egy csapat az adott mérkőzéshez. Éles Péter úgy fogalmazott, látták, hogy az ellenfél „padlón volt”, ezért az volt a meccstervük, hogy rögtön az elején nekik esnek, azt remélve, hogy kialakítanak egy olyan különbséget, ami megnyugtató lehet a meccs további részére. Ugyanakkor a Pécs egy nagyon fiatal csapat, a kezdő ötösben volt egy 18 és egy 19 éves akadémista is, ezért az ő szempontjukból is fontos volt, hogy úgy alapozzák meg a mérkőzés elejét, hogy a második félidőben már könnyebb dolguk legyen a DVTK ellen.

Végül működött a terv, nem vált nyomasztóvá a tét a második félidőben, hanem betartották a játékosok mindazt, amit a szakmai stáb kért tőlük, így a döntő harmadik találkozóján az első perctől kezdve nem volt kérdéses, hogy melyik csapat fog győzni.

Imponáló mérleg

Éles Péter a szezon során két ponton érezte azt, hogy a Pécsnek meglehet a bajnoki cím. Először akkor, amikor az alapszakasz első felének végén győztek Sopronban, ugyanis ilyen bravúrt nagyon régóta nem tudtak elérni. Másodszor pedig akkor, amikor a Pécs februárban idegenben ugyan kikapott a DVTK-tól, de kisebb arányban, mint ahogy a miskolciak ősszel vereséget szenvedtek Pécsen, így Djokics Zseljko együttese megnyerte az alapszakaszt. Akkor a pécsiek egymás között már beszéltek róla, hogy akár sikerülhet is a bajnoki cím elhódítása, ráadásul a play-offra nagyon összeállt a csapat. A sportszakmai igazgató kiemelte, hogy

a Pécs végül 28 győzelemmel és 1 vereséggel zárta a szezont, ami alapján szerinte megérdemelten lettek aranyérmesek.

Amikor pedig már 2–0-ra vezettek a döntőben a DVTK ellen, Éles Péter is elhitte, hogy nagy sikerrel érhet véget az idény.

A szakember külön megemlítette a fiatalok közül Rátkai Esztert és Josepovits Kingát, akik rengeteget fejlődtek a szezon alatt, ráadásul utóbbi akadémista az érettségi vizsgák között lépett pályára a bajnoki döntő meccsein.

Rátkai Esztert pedig áprilisban draftolta az észak‑amerikai női profi ligában (WNBA) szereplő Phoenix Mercury csapata.

Josepovits Kingára a felnőtt válogatottnál is felfigyeltek, és tagja is volt Völgyi Péter szövetségi kapitány keretének az isztambuli vb-selejtezőtornán. Éles Péter szerint mindkét pécsi fiatal kulcsszereplő volt a bajnokcsapatban, és „akkora lépést tettek előre, ami meghatározhatja az egész pályafutásukat”.

Irány az Euroliga!

Éles Péter emlékeztetett, hogy Djokics Zseljko két évvel ezelőtt tért vissza Pécsre, és amikor közösen elkezdték az építkezést, az volt az egyik kitűzött céljuk, hogy minél előbb megtöltsék a Lauber Dezső Sportcsarnokot. Ez a DVTK elleni bajnoki döntő harmadik mérkőzésére meg is valósult. A szakember azt gondolja, jó úton járnak, sokan szeretik a csapatot, érzik a nagy támogatást. Sokan ünnepelték a bajnoki címet is Pécsen. „Sok fiatal tehetséggel a csapatban elindultunk egy olyan úton, ami remélhetőleg még feljebb vezet, és

bízunk benne, hogy Pécs ott lesz majd tartósan a magyar és az európai kosárlabda élvonalában”

– fogalmazott Éles Péter.

A pécsi klub vezetősége a következő napokban kezd el komolyabban gondolkodni azon, hogy milyen tervekkel induljon neki a következő szezonnak, aminek vannak anyagi és sportszakmai kritériumai is. Éles Péter már több opciót is felvázolt magában. A közös cél természetesen a minél jobb szereplés az Euroligában. Az indulási jogot megszerezték, mostantól a kereterősítés, illetve a megfelelő anyagi háttér biztosítása lesz a fókuszban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke benyújtotta az április 12-i országgyűlési választásokkal kapcsolatos beszámolóját az Országgyűlésnek.
 

Rettenetesen kevés a csapadék, a kevés eső a hegyeinkben a legszembetűnőbb

A The Weather on Maps elemzése alapján óriási az eltérés az átlagos január-áprilisi csapadékmennyiség és az idei között Magyarországon, különösen a hegyekben szörnyű a helyzet.

Óriási hír a magyar utazóknak: mostantól átszállás nélkül lehet eljutni ebbe a népszerű fővárosba

A Wizz Air új, közvetlen járatot indít Budapest és Ankara között, amellyel a török főváros most először válik átszállás nélkül elérhetővé Magyarországról.

US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

The Israeli strike, which Prime Minister Benjamin Netanyahu said targeted a senior Hezbollah commander, is the first to hit Beirut's suburbs since the April ceasefire.

