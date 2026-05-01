Távolabb került a bronzéremtől a ZTE – eredmény, tabella

A zalaiak ezzel lépéshátrányba kerültek a biztos európai kupaszereplést jelentő harmadik helyért zajló versenyfutásban, ugyanakkor jövő szombaton akár kupagyőztesként is kiléphetnek a nemzetközi porondra.
Kiválóan kezdett a ZTE, amely a 26. születésnapját ünneplő Csonka fejesével már a hetedik percben megszerezte a vezetést. A klub által szervezett, késő délután kezdődött majálison hangolódó szurkolók nem örülhettek sokáig, mert a Puskás Akadémia húsz perc alatt fordított. A felcsútiak meg is dolgoztak ezért, több helyzetet alakítottak ki és a kapu előtt hatékonyak voltak.
A fordulást követően a Puskás Akadémia visszaállt a saját térfelére, hosszú ideig szinte csak ott zajlott a játék, de a kapus Szappanos által irányított vendégvédelem magabiztosan őrizte az előnyt. A felcsúti gárda ritkán merészkedett át a túloldalra, de a 79. percben az egyik ilyen alkalomkor kis szerencsével megduplázta előnyét. A hajrában visszaállt a korábbi „rend”, a ZTE támadott, de hiányzott játékából az átütő erő, a Puskás Akadémia így három ponttal távozott Zalaegerszegről.
További mérkőzések
szombat:
MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 13.00
Kolorcity Kazincbarcika SC-Kisvárda Master Good, Miskolc 16.00
ETO FC-Diósgyőri VTK 19.15
vasárnap:
Paksi FC-Debreceni VSC 13.30
Újpest FC-Ferencvárosi TC 16.00
A tabella
- 1.: BL-selejtező
- 2-3.: Kl-selejtező
- 11-12.: kieső
H / Csapat / M / GY / D / V / LG / KG / P
1. ETO FC 31 18 9 4 60-30 63
2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59-31 62
3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47-35 50
4. Zalaegerszegi TE FC 32 13 9 10 49-40 48
5. Paksi FC 31 13 8 10 55-43 47
6. Puskás Akadémia FC 32 13 6 13 41-41 45
7. Újpest FC 31 11 7 13 47-50 40
8. Kisvárda Master Good 31 11 7 13 35-46 40
9. Nyíregyháza Spartacus FC 31 10 8 13 44-54 38
10. MTK Budapest 31 9 9 13 52-59 36
11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38-58 28 - kiesett
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 31 5 3 23 27-67 18 - kiesett
A 33. forduló programja
május 15-17.
Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC
Diósgyőri VTK-Paksi FC
Debreceni VSC-Újpest FC
Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC
Puskás Akadémia FC-MTK Budapest
Kisvárda Master Good-ETO FC