Távolabb került a bronzéremtől a ZTE – eredmény, tabella

A zalaiak ezzel lépéshátrányba kerültek a biztos európai kupaszereplést jelentő harmadik helyért zajló versenyfutásban, ugyanakkor jövő szombaton akár kupagyőztesként is kiléphetnek a nemzetközi porondra.

Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC 1-3 (1-2) Zalaegerszeg, 4732 néző, v.: Zierkelbach



gólszerzők: Csonka (7.), illetve Németh A. (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)

sárga lap: Maxsuell (37.), López (65.), illetve Duarte (11.), Németh A. (25.), Okeke (33.), Markgráf (90.)

Kiválóan kezdett a ZTE, amely a 26. születésnapját ünneplő Csonka fejesével már a hetedik percben megszerezte a vezetést. A klub által szervezett, késő délután kezdődött majálison hangolódó szurkolók nem örülhettek sokáig, mert a Puskás Akadémia húsz perc alatt fordított. A felcsútiak meg is dolgoztak ezért, több helyzetet alakítottak ki és a kapu előtt hatékonyak voltak.

A fordulást követően a Puskás Akadémia visszaállt a saját térfelére, hosszú ideig szinte csak ott zajlott a játék, de a kapus Szappanos által irányított vendégvédelem magabiztosan őrizte az előnyt. A felcsúti gárda ritkán merészkedett át a túloldalra, de a 79. percben az egyik ilyen alkalomkor kis szerencsével megduplázta előnyét. A hajrában visszaállt a korábbi „rend”, a ZTE támadott, de hiányzott játékából az átütő erő, a Puskás Akadémia így három ponttal távozott Zalaegerszegről.

További mérkőzések

szombat:

MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 13.00

Kolorcity Kazincbarcika SC-Kisvárda Master Good, Miskolc 16.00

ETO FC-Diósgyőri VTK 19.15

vasárnap:

Paksi FC-Debreceni VSC 13.30

Újpest FC-Ferencvárosi TC 16.00

A tabella

1.: BL-selejtező

2-3.: Kl-selejtező

11-12.: kieső

H / Csapat / M / GY / D / V / LG / KG / P

1. ETO FC 31 18 9 4 60-30 63

2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59-31 62

3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47-35 50

4. Zalaegerszegi TE FC 32 13 9 10 49-40 48

5. Paksi FC 31 13 8 10 55-43 47

6. Puskás Akadémia FC 32 13 6 13 41-41 45

7. Újpest FC 31 11 7 13 47-50 40

8. Kisvárda Master Good 31 11 7 13 35-46 40

9. Nyíregyháza Spartacus FC 31 10 8 13 44-54 38

10. MTK Budapest 31 9 9 13 52-59 36

----------------------------------------------------------

11. Diósgyőri VTK 31 6 10 15 38-58 28 - kiesett

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 31 5 3 23 27-67 18 - kiesett

A 33. forduló programja

május 15-17.

Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC

Diósgyőri VTK-Paksi FC

Debreceni VSC-Újpest FC

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest

Kisvárda Master Good-ETO FC