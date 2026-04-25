2026. április 25. szombat Márk
Nyitókép: sandsun/Getty Images

Közel a címvédéshez a Barcelona

Infostart / MTI

A Barcelona idegenben 2–0-ra legyőzte a Getafét a spanyol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának szombati játéknapján, és akár már a jövő hét végén megvédheti bajnoki címét.

A katalánok előnye tizenegy pont az üldöző Real Madriddal szemben, s ha jövő szombaton nyernek az Osasuna vendégeként, illetve másnap a Real Madrid nem tud győzni az Espanyol otthonában, akkor idén is aranyérmesek lesznek.

La Liga, 32. forduló:

  • Alavés–Real Mallorca 2–1 (0–1)
  • Getafe–FC Barcelona 0–2 (0–1)

később:

  • Valencia-Girona 18.30
  • Atlético Madrid-Athletic Bilbao 21.00

pénteken játszották:

  • Real Betis–Real Madrid 1–1 (0–1)

vasárnap játsszák:

  • Rayo Vallecano–Real Sociedad 14.00
  • Real Oviedo–Elche 16.15
  • Osasuna–Sevilla 18.30
  • Villarreal–Celta Vigo 21.00

hétfőn játsszák:

  • Espanyol–Levante 21.00

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk” – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát
Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – hangsúlyozta.
 

Gulyás Gergely: az új tiszás többség inkább egy „NER-hard”

Semjén Zsolt benyújtotta lemondását a KDNP elnöki tisztségéről – szavaztak

Vasútfejlesztési korszakot hirdetett Vitézy Dávid

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Kapitány István: bizalomépítéssel évi ezermilliárd is megspórolható

Atomenergia: az ellenségből megmentő lehet Európában

Atomenergia: az ellenségből megmentő lehet Európában

Az Európai Unió atomenergia-ellenes politikája hibás volt, és lassan a közösség vezetői is beismerik, hogy fordulatra van szükség – mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.
VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 17. játékhéten 2026-ban

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 17. játékhéten 2026-ban

Mutatjuk, elvitte-e valaki a 200 millió forintos főnyereményt a 17. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.

Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

