Közel a címvédéshez a Barcelona

A katalánok előnye tizenegy pont az üldöző Real Madriddal szemben, s ha jövő szombaton nyernek az Osasuna vendégeként, illetve másnap a Real Madrid nem tud győzni az Espanyol otthonában, akkor idén is aranyérmesek lesznek.
La Liga, 32. forduló:
- Alavés–Real Mallorca 2–1 (0–1)
- Getafe–FC Barcelona 0–2 (0–1)
később:
- Valencia-Girona 18.30
- Atlético Madrid-Athletic Bilbao 21.00
pénteken játszották:
- Real Betis–Real Madrid 1–1 (0–1)
vasárnap játsszák:
- Rayo Vallecano–Real Sociedad 14.00
- Real Oviedo–Elche 16.15
- Osasuna–Sevilla 18.30
- Villarreal–Celta Vigo 21.00
hétfőn játsszák:
- Espanyol–Levante 21.00