Veszélybe kerülhet a világ egyik legdrágább játékosának vb-részvétele

A spanyol Mundo Deportivo újságban megjelent beszámoló szerint a szerda este elvégzett első vizsgálatok arra utalnak, hogy a 18 éves csatár combizomszakadást szenvedett.

Legalább öt-hat hét kihagyásra számíthat, sőt, akár még több időt is kihagyhat, ha a felépülése késik. A klubszezon hátralévő részét szinte biztosan kihagyja, de kétségessé vált a világbajnokságon való részvétele is. További vizsgálatokra csütörtökön kerül sor.

Yamal a Celta ellen a 40. percben magabiztosan értékesítette a saját maga által kiharcolt tizenegyest, ezzel megszerezve a Barcelonának, mint utóbb kiderült, a mérkőzés egyetlen gólját. Ám ahelyett, hogy ünnepelt volna, azonnal jelezte a cserepadnak, hogy megsérült. Ezután a gyepre feküdt, csapattársai zavartan körülötte álltak.

A Barcelona orvosi csapata azonnal a helyszínre sietett, hogy ellássa a sérültet, aki ezután láthatóan csalódottan sántikált el az alagútban. Roony Bardghji váltotta.

Egyelőre azt feltételezték, hogy a combhajlító izom sérüléséről van szó. Dr. Pedro Luis Ripoll, az egyik leghíresebb spanyol sportorvos azt nyilatkozta, hogy bonyolult sérülésről lehet szó: „Ennek 30 százalékos a kiújulási aránya, ezért nagyon óvatosnak kell lenni. Rendkívül körültekintően kell meghatározni a felépülési időt” – magyarázta a Cadena Ser rádióban.

Dr. Ripoll világossá tette, hogy ha a felépülési időszak elhúzódik, Yamalnak a világbajnokságon való részvétele kétségessé válhat: „Jelenleg nagyon korai lenne megmondani, hogy inkább szakadásnak vagy húzódásnak tűnik. Mindenesetre Luis de la Fuente, egészségesnek és jó formában lévőnek szeretné látni a játékosait. Szerintem nem valószínű, hogy behívják, mert a visszaesési arány 30 százalék, és lehet, hogy elveszítene egy játékost a világbajnokságon.” Ripoll a „legnagyobb óvatosságra” szólított fel, amíg a játékosról szóló orvosi jelentés nem áll rendelkezésre.

A nyári vb-n a spanyolok első mérkőzését a Zöld-foki Köztársaság ellen június 15-én rendezik, négy nappal a Mexikó–Dél-Afrika nyitómeccs után.