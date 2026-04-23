2026. április 23. csütörtök Béla
Lamine Yamal, az FC Barcelona játékosa ünnepel a spanyol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban, a La Ligában játszott FC Barcelona - Real Madrid mérkõzés végén Barcelonában 2025. május 11-én. Az FC Barcelona 4-3-ra legyõzte a címvédõ Real Madridot.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Siu Wu

Veszélybe kerülhet a világ egyik legdrágább játékosának vb-részvétele

Lamine Yamal súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a Barcelona szerda esti, a Celta Vigo ellen éppen az ő tizenegyesgóljával 1–0-ra megnyert bajnoki mérkőzésén. A legrosszabb forgatókönyv szerint a vb-részvétele is veszélybe került.

A spanyol Mundo Deportivo újságban megjelent beszámoló szerint a szerda este elvégzett első vizsgálatok arra utalnak, hogy a 18 éves csatár combizomszakadást szenvedett.

Legalább öt-hat hét kihagyásra számíthat, sőt, akár még több időt is kihagyhat, ha a felépülése késik. A klubszezon hátralévő részét szinte biztosan kihagyja, de kétségessé vált a világbajnokságon való részvétele is. További vizsgálatokra csütörtökön kerül sor.

Yamal a Celta ellen a 40. percben magabiztosan értékesítette a saját maga által kiharcolt tizenegyest, ezzel megszerezve a Barcelonának, mint utóbb kiderült, a mérkőzés egyetlen gólját. Ám ahelyett, hogy ünnepelt volna, azonnal jelezte a cserepadnak, hogy megsérült. Ezután a gyepre feküdt, csapattársai zavartan körülötte álltak.

A Barcelona orvosi csapata azonnal a helyszínre sietett, hogy ellássa a sérültet, aki ezután láthatóan csalódottan sántikált el az alagútban. Roony Bardghji váltotta.

Egyelőre azt feltételezték, hogy a combhajlító izom sérüléséről van szó. Dr. Pedro Luis Ripoll, az egyik leghíresebb spanyol sportorvos azt nyilatkozta, hogy bonyolult sérülésről lehet szó: „Ennek 30 százalékos a kiújulási aránya, ezért nagyon óvatosnak kell lenni. Rendkívül körültekintően kell meghatározni a felépülési időt” – magyarázta a Cadena Ser rádióban.

Dr. Ripoll világossá tette, hogy ha a felépülési időszak elhúzódik, Yamalnak a világbajnokságon való részvétele kétségessé válhat: „Jelenleg nagyon korai lenne megmondani, hogy inkább szakadásnak vagy húzódásnak tűnik. Mindenesetre Luis de la Fuente, egészségesnek és jó formában lévőnek szeretné látni a játékosait. Szerintem nem valószínű, hogy behívják, mert a visszaesési arány 30 százalék, és lehet, hogy elveszítene egy játékost a világbajnokságon.” Ripoll a „legnagyobb óvatosságra” szólított fel, amíg a játékosról szóló orvosi jelentés nem áll rendelkezésre.

A nyári vb-n a spanyolok első mérkőzését a Zöld-foki Köztársaság ellen június 15-én rendezik, négy nappal a Mexikó–Dél-Afrika nyitómeccs után.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt

Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken.

Iran has received first Strait of Hormuz shipping toll, deputy speaker says

The Iranian official did not say who paid the toll, or how much it was. President Trump has previously said the US would target ships if they pay Iran to use the strait.

