ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.82
usd:
309.66
bux:
0
2026. április 17. péntek Rudolf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az olasz Jannik Sinner (b) és az orosz Andrej Rubljov mérkõzése a francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének negyedik fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2025. június 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Több pénz és új szabályok Párizsban – nem csak a sztárok járnak jól

Infostart / MTI

Kilenc és fél százalékkal 61,7 millió euróra (22,5 milliárd forintra) emelkedik idén a francia nyílt teniszbajnokság összdíjazása.

A salakpályás Grand Slam-torna szervezőinek közlése szerint az előző évhez képest 5,4 millió euróval nő a nyereményalap – ezzel együtt a párizsi esemény összdíjazása elmarad a másik három nagy versenyétől.

A házigazdák az utóbbi években arra törekedtek, hogy ne csak a bajnokok pénzjutalma emelkedjen, hanem azok a játékosok is több bevételhez jussanak, akik a viadal korábbi szakaszában búcsúznak. A Roland Garroson sorra kerülő versenyen a nők és a férfiak egyenlő pénzdíjért küzdenek.

A szervezők azt is közölték, hogy tesztjelleggel engedélyezik a teniszezők számára olyan internetre csatlakoztatott, hordozható eszközök használatát, amelyek alkalmasak a fizikai teljesítményadatok összegyűjtésére. A férfi versenyeket szervező ATP 2024 óta tiltja ezt, de a GS-tornák önállóan dönthetnek ebben a kérdésben. A teszt Wimbledonban és a US Openen is folytatódik majd.

A francia nyílt bajnokság több olyan játékost is köszönt majd idén – így Caroline Garciát, Gael Monfilst és Stan Wawrinkát –, aki nemrég vonult vissza, vagy ezúttal lép utoljára pályára a párizsi salakon.

Kezdőlap    Sport    Több pénz és új szabályok Párizsban – nem csak a sztárok járnak jól

tenisz

roland garros

díjazás

grand slam

salakpályás tenisztorna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német váltás után születőben az „európai NATO”, de megmaradna az eredeti is

A közel-keleti háború február végi kirobbanása óta többször is hangoztatta az amerikai elnök, hogy csalódott a NATO-ban. Legutóbb az elmúlt napokban immár felettébb ingataggá vált tűzszünet bejelentése után Mark Rutte főtitkár előtt fejtette ki Donald Trump, hogy a szövetségesektől több támogatást várt. Az érintett európai szövetségesek ennek nyomán az Egyesült Államok nélküli védelemre készülnek.
 

Éleződő ellentét a NATO-csúcs miatt

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szándékosan butították le a legújabb AI-modellt, veszélyes funkciót zárt el az Anthropic

Az Anthropic csütörtökön mutatta be legújabb mesterségesintelligencia-modelljét, a Claude Opus 4.7-et. Ez a vállalat eddigi legfejlettebb, széles körben elérhető rendszere, ugyanakkor kiberbiztonsági képességeit tekintve elmarad a korábban korlátozott körben bevezetett Claude Mythos Preview-tól - írta meg a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Éjszaka valami megváltozott a devizapiacon: váratlanul magára talált a magyar forint

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 20:44
Milák Kristóf újra villant, de a nap hőse Betlehem Dávid és Jackl Vivien
2026. április 16. 20:32
Kőkemény ellenfelek várnak a magyar lányokra
×
×