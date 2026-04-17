Több pénz és új szabályok Párizsban – nem csak a sztárok járnak jól

A salakpályás Grand Slam-torna szervezőinek közlése szerint az előző évhez képest 5,4 millió euróval nő a nyereményalap – ezzel együtt a párizsi esemény összdíjazása elmarad a másik három nagy versenyétől.

A házigazdák az utóbbi években arra törekedtek, hogy ne csak a bajnokok pénzjutalma emelkedjen, hanem azok a játékosok is több bevételhez jussanak, akik a viadal korábbi szakaszában búcsúznak. A Roland Garroson sorra kerülő versenyen a nők és a férfiak egyenlő pénzdíjért küzdenek.

A szervezők azt is közölték, hogy tesztjelleggel engedélyezik a teniszezők számára olyan internetre csatlakoztatott, hordozható eszközök használatát, amelyek alkalmasak a fizikai teljesítményadatok összegyűjtésére. A férfi versenyeket szervező ATP 2024 óta tiltja ezt, de a GS-tornák önállóan dönthetnek ebben a kérdésben. A teszt Wimbledonban és a US Openen is folytatódik majd.

A francia nyílt bajnokság több olyan játékost is köszönt majd idén – így Caroline Garciát, Gael Monfilst és Stan Wawrinkát –, aki nemrég vonult vissza, vagy ezúttal lép utoljára pályára a párizsi salakon.