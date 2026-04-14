Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkõzésén Liverpoolban 2026. február 8-án.
BL élőben: a címvédő ellen kellene csodát tenni Szoboszlaiéknak

Két párban dől el az elődöntőbe jutás ma este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az Atlético Madridban, a Barcelona ellen, a PSG az Anfield Roadon, a Liverpool ellen kezd 2–0-ról. A Vörösöknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepel a kezdő tizenegyben.

LIVERPOOL–PARIS SAINT-GERMAIN: Mind a két magyar kezd a Liverpoolban, mint ahogyan a hosszú sérüléséből felépól Alexander Isak is. Utóbbi döntés azt is jelenti, hogy Mohamed Szalah kimaradt, HugoEkitiké ellenben játszik. A PSG-ből ismét Bradley Barcola maradt ki, Doué, Dembélé és Kvarachelija alkotja a támadósort.

ATLÉTICO MADRID–BARCELONA: Az első mérkőzésen kiállított Cubarsí természetesen nem játszhat, kisebb meglepetés, hogy Robert Lewandowski, nagyobb, hogy Marcus Rashford sem kezd. Jan Oblak még mindig sérült, Juan Musso véd a hazai csapatban, így van ez lassan egy hónapja.

ATLÉTICO MADRID–BARCELONA 0–0: Harminc másodperc után Lamine Yamal helyzetbe került, Juan Musso nagy bravúrral védett.

ATLÉTICO MADRID–BARCELONA 0–1: Védelmi hiba után Yamal újra ziccerbe került, ezt már belőtte. Összesítésben 2–1 az Atléticónak.

ATLÉTICO MADRID–BARCELONA 0–1: Újabb két helyzet, egy Ademola Lookman, egy pedig Dani Olmo előtt.

LIVERPOOL–PARIS SAINT-GERMAIN 0–0: A Liverpool próbál támadni, Ekitiké játszik a jobb, Wirtz a bal oldalon. A PSG próbálja kamatoztatni játékosai gyorsaságát, Kvarachelija még Ftimpongot is lefutotta.

LIVERPOOL–PARIS SAINT-GERMAIN 0–0: Ryan Gravenberch lövését Matvej Szafonov vetődve kiütötte. A másik oldalon Ousmane Dembélé veszélyeztetett.

ATLÉTICO MADRID–BARCELONA 0–2: Ledolgozta a hátrányát a Barcelona, Dani Olmo passzával Ferran Torres tökéletes ütemben lépett ki, s a kapuba lőtt, 2–2 összesítésben.

ATLÉTICO MADRID–BARCELONA 0–2: Egyetlen perccel később Yamal passzából Fermin López fejére került a labda, Musso kapus lába elérte a csatár fejét, ápolni kellett a vérző támadót.

ATLÉTICO MADRID–BARCELONA 1–2: Ademola Lookman góllal fejezett be egy kontrát, összesítésben ismét az Atlético áll jobban.

LIVERPOOL–PARIS SAINT-GERMAIN 0–0: Hugo Ekitiké megsérült, Mohamed Szalah állt be a helyére.

LIVERPOOL–PARIS SAINT-GERMAIN 0–0: A Vörösök eddigi legnagyobb helyzeténél Marquinhos, a PSG veterán védője bravúrosan mentett.

LIVERPOOL–PARIS SAINT-GERMAIN 0–0: A PS is cserélni kényszerült, Nuno Mendes megsérült, Lucas Hernandez váltotta.

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Izrael és Libanon ma tárgyalnak a Hezbollah és IDF közti tűzszünet nyélbe ütéséről. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Rendkívüli bejelentést tett Oroszország Paks II-ről: ez a függvénye annak, hogy a Tisza-kormány alatt is folytatódik-e a projekt

A szakértő az MK.ru orosz hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai megbízhatóan működnek ugyan, de idővel elkerülhetetlen lesz a leállításuk.

Trump says Iran talks could resume 'over next two days' as US says ships turned back by blockade

