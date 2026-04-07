2026. április 7. kedd
ARÉNA - PODCASTOK
London, 2017. március 7.Antonio Conte, az angol Chelsea labdarúgócsapat olasz vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott West Ham United elleni mérkőzésen a London Stadionban 2017. március 6-án. A Chelsea 2-1-re győzött. (MTI/EPA/Hannah McKay)
Nyitókép: MTI/EPA/Hannah McKay

Akad olyan, aki szívesen lenne olasz szövetségi kapitány

Antonio Conte jelezte, hogy elvállalná az olasz szövetségi kapitányi posztot. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy bizonytalan a jövője a Napolinál. Nem mellékesen: a tavalyi bajnoki címnyerés után is az volt, de akkor maradt.

A Milan elleni bajnoki győzelem után azt mondta: „Ne felejtsük el, hogy a múlt szezon utolsó hónapjaiban a média a Juventushoz való igazolásomról beszélt. A sajtónak szüksége van valamire, amiről írnia kell, és természetes, hogy a nevem szerepel a listán. Ha én lennék a szövetség elnöke, több okból is feltenném a nevemet a jelöltek közé”.

Hozzátette: „Dolgoztam már az olasz válogatottal, és jól ismerem a légkört. Páratlan megtiszteltetés a hazádat képviselni. De még egy évem van hátra a Napolival kötött szerződésemből, és a szezon végén leülök az elnökkel, hogy megbeszéljük az ügyet.”

Conte az olasz futball vb-selejtezős kudarca utáni állapotáról is beszélt, mondván: „Ha Bosznia-Hercegovina elleni tizenegyesrúgásokban továbbjutottunk volna, az emberek nagy teljesítményről és gyönyörű futballról beszélnének. De ebben a sportágban az eredmények számítanak. Három egymást követő világbajnokságról lemaradtunk, ezért komoly lépéseket kell tenni.”

Így folytatta: „Amikor a válogatott szövetségi kapitánya voltam, sok szó esett róla, de kevés támogatás érkezett a kluboktól. Most katasztrófa történt, de még egy katasztrófában is van mit megmenteni. Ha a dolgok nem változnak, a helyzet ugyanaz marad, akár kijutunk legközelebb, akár nem. Mindenkit érdekel a válogatott, valódi lépéseket kell tenni.”

Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartanak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon

„Amerika velünk!” – üzent Orbán Viktor J. D. Vance alelnökkel való találkozója után – videó

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Budapestre érkezik az amerikai alelnök – itt vannak a legfőbb tudnivalók

Szijjártó Péter: „új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között”

Orbán Balázs: mérföldkő J. D. Vance budapesti látogatása

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Délután Donald Trump amerikai elnök az iráni civilizáció eltörlésével fenyegetőzött.

Látványos videón mutatták meg a helyiek: ez a zseniális trükk mentheti meg a vidéket a vízkatasztrófától

Látványos videón mutatták meg a helyiek: ez a zseniális trükk mentheti meg a vidéket a vízkatasztrófától

Látványos videóban mutatta be a Sárréti Vízőrzők Egyesület, hogyan működik a túlterhelt csatornarendszer oldása Szeghalom környékén.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

Férfi vízilabda-vk – Ötméteresekkel győzték le a hollandokat a magyarok
Bajnokok Ligája-negyeddöntők: a Bayern hosszú és rossz sorozatot akar megtörni a Bernabéuban
