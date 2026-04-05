Pályán a két bajnokesélyes, megnézhetik egymás meccsét – sport a tévében

M4 Sport
14.30: Labdarúgás, NB I, DVTK-Puskás Akadémia
17.00: Labdarúgás, NB I, DVSC-FTC
19.30: Labdarúgás, NB I, ETO-Nyíregyháza
M4 Sport+
15.30: Kosárlabda, női MK, a 3. helyért
18.30: Kosárlabda, női MK, döntő
Sport 1
14.45: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin-Leipzig
21.30: Kosárlabda, NBA alapszakasz, Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies
Sport 2
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbance-Besiktas
Eurosport 1
9.45 és 17.00: Országúti kerékpár, Flandriai körverseny, férfiak és nők
20.00: Sznúker, Tour Championship, döntő
Eurosport 2
11.00: Síalpinizmus, vk, túrasízés váltó
14.00: Sznúker, Tour Championship, döntő
19.00: Golf, PGA Tour, Texas Open, 4. nap
Spíler 1
17.35: Labdarúgás, FA Kupa, West Ham-Leeds
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ettifaq - al-Kvadszia
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Athletic Bilbao
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Celta Vigo
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Oviedo-Sevilla
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Osasuna
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Schalke-Karlsruhe
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-St. Pauli
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Frankfurt-Köln
Match 4
15.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Livingston-Hearts
17.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Dundee-Celtic
20.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, Inter-Roma