Nyitókép: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

Válság a Fradiban? A Keane-ügy mellett bajban lehet a kézis csapat is, költségcsökkentés várható a szakosztályoknál

Pénteken válságértekezletet tartottak a Ferencváros férfi kézilabda-csapatának tagjai számára lapinformációk szerint. A találkozón jelentős anyagi konszolidációt jelentettek be, egyúttal jelezve, hiába indulhatna a klub a nemzetközi kupaporondon, vélhetően erre nem lesz anyagi lehetőség. A férfi focicsapat és a női kézilabda lehet a prioritás.

Robbie Keane váratlannak tűnő – egyelőre hivatalosan meg nem erősített, de több forrás szerint is igaz – távozása a Ferencváros labdarúgócsapatának éléről csak a jéghegy csúcsa lehetett a fővárosi zöld-fehéreknél – értesült az Index.

A portál klubközeli forrásokból úgy értesült, Robbie Keane és a klubelnök, Kubatov Gábor csütörtöki találkozója után újabb válságértekezleteket hívtak össze a IX. kerületieknél.

Pénteken a férfi kézilabda-csapat tagjaira került sor, itt pedig jelentős megszorításokat vetítettek elő a csapat játékosai és munkatársai számára.

Az Index információink szerint jelentős bércsökkentés jön majd a 2026–2027-es szezon előtt annak érdekében, hogy a csapatnak egyáltalán reális esélye legyen kigazdálkodni a költségvetéséből egy komplett idényt. A bejelentés szerint alkalmazottak, játékosok, edzők átlagát tekintve 300 ezer forintnál magasabb összeg nem jöhet ki a fejenkénti béreknél ehhez.

Állítólag az is szóba került,

a klubvezetés egyértelműen a férfi labdarúgó-csapatot és a női kézilabda-együttest priorizálja az anyagi átcsoportosításoknál, de 20-30 százalékos költségvetés-csökkentés ezeknél is elképzelhetőek.

A cél az, hogy ezen szakosztályok érezzék meg a legkevésbé az anyagi lehetőségek jelentős megcsappanását. Mindez azt jelentheti, hogy a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes férfi pólócsapat, valamint az UVSE bajnoki hegemóniáját tavaly megtörő női vízilabdások jövője sincs biztonságban – írja az Index a Fradihoz közeli forrásaira hivatkozva.

Erste Bank: 4 százalékra ugró infláció és 1,4 százalékos GDP-növekedés jöhet
Ha májusban nem ad jelzést az MNB a kamatcsökkentésről, akkor hónapokat kell várni egy ilyen lépésre – mondta Nyeste Orsolya. Az InfoRádió arról is kérdezte az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, hogy milyen várakozásaik vannak a GDP-arányos deficit alakulására idén azt követően, hogy már áprilisra jelentős hiányt halmozott fel a hazai költségvetés.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Megvan az új kormányfő Magyarország szomszédjában

Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Jansát, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé.

Gyászol az autósport: tragikusan fiatalon halt meg a legendás versenyző

A tragikus hírt a NASCAR-verseny szervezői erősítették meg, röviddel azután, hogy a pilóta kórházba került.

Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

