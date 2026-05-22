Válság a Fradiban? A Keane-ügy mellett bajban lehet a kézis csapat is, költségcsökkentés várható a szakosztályoknál

Robbie Keane váratlannak tűnő – egyelőre hivatalosan meg nem erősített, de több forrás szerint is igaz – távozása a Ferencváros labdarúgócsapatának éléről csak a jéghegy csúcsa lehetett a fővárosi zöld-fehéreknél – értesült az Index.

A portál klubközeli forrásokból úgy értesült, Robbie Keane és a klubelnök, Kubatov Gábor csütörtöki találkozója után újabb válságértekezleteket hívtak össze a IX. kerületieknél.

Pénteken a férfi kézilabda-csapat tagjaira került sor, itt pedig jelentős megszorításokat vetítettek elő a csapat játékosai és munkatársai számára.

Az Index információink szerint jelentős bércsökkentés jön majd a 2026–2027-es szezon előtt annak érdekében, hogy a csapatnak egyáltalán reális esélye legyen kigazdálkodni a költségvetéséből egy komplett idényt. A bejelentés szerint alkalmazottak, játékosok, edzők átlagát tekintve 300 ezer forintnál magasabb összeg nem jöhet ki a fejenkénti béreknél ehhez.

Állítólag az is szóba került,

a klubvezetés egyértelműen a férfi labdarúgó-csapatot és a női kézilabda-együttest priorizálja az anyagi átcsoportosításoknál, de 20-30 százalékos költségvetés-csökkentés ezeknél is elképzelhetőek.

A cél az, hogy ezen szakosztályok érezzék meg a legkevésbé az anyagi lehetőségek jelentős megcsappanását. Mindez azt jelentheti, hogy a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes férfi pólócsapat, valamint az UVSE bajnoki hegemóniáját tavaly megtörő női vízilabdások jövője sincs biztonságban – írja az Index a Fradihoz közeli forrásaira hivatkozva.