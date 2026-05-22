2026. május 22. péntek
Az an-Naszr szaúdi labdarúgóklub által 2023. január 4-én közreadott felvétel Cristiano Ronaldo portugál futballcsillagról, amint a mezét fogja a hivatalos bemutatója előtt Rijádban 2023. január 3-án. Az ötszörös aranylabdás, 37 éves Ronaldo 2022. december 30-án két évre a szaúdi klubhoz szerződött.
Nyitókép: MTI/EPA/an-Naszr

Teljesült Ronaldo álma, és ebből a szaúdi futball is hasznot húzhat

A szaúdi profi bajnokság utolsó fordulójában az el-Naszr simán nyert, s ezzel megtartva pontelőnyét az el-Hilallal szemben, bajnok lett. Cristiano Ronaldo a pályafutása során a negyedik országban a nyolcadik bajnoki címét szerezte.

Az El-Naszr 2022 decemberében, a katari világbajnokság után szerződtette a Manchester Unitedet elhagyó szupersztárt, azzal a nem titkolt céllal, hogy Cristiano Ronaldo segítsen a szaúdi bajnokság imázsát javítani, színvonalát emelni. Mágnesként is akarták használni: azt remélték, a portugál csillag példája jó néhány más világklasszis számára inspiráló lehet.

Karim Benzema, N'Golo Kanté, Rijad Mahrez, Sadio Mané, Neymar és mások követték, akik az úgynevezett Nagy Négyes valamelyik klubjához, a rijádi el-Hilalhoz és el-Naszrhoz, valamint a dzsiddai óriásokhoz, az el-Ahlihoz és az el-Ittihadhoz szerződtek.

2023 nyarán ezt a négyest átvette az ország Közberuházási Alapja (PIF), amely a Newcastle Unitedet is birtokolja, bár az Al-Hilal tulajdonának hetven százalékát a múlt hónapban eladták a Kingdom Holding Company-nak, egy olyan cégnek, amelyet a szaúdi királyi család tagja, Alvalid bin Talal herceg vezet.

Több mint három év alatt az immár 41 éves Cristiano Ronaldo nem nyert meg egyetlen jelentős szaúdi trófeát sem. A várakozás csütörtökön véget ért, amikor két gólt is szerezve győzelemre vezette az el-Naszrt (4-1) a Damak ellen, a szezon utolsó napján.

Az el-Naszr hét év után lett ismét bajnok. Ez az El-Naszr 11. bajnoki címe, ez Ronaldo nyolcadik bajnoki címe is, miután Angliában a Manchester Uniteddel, Spanyolországban a Real Madriddal és Olaszországban a Juventusszal is diadalmaskodott.

Nemrég megszerezte 100. gólját a szaúdi profi ligában, 129 alkalommal volt eredményes a klub színeiben minden versenysorozatot figyelembe véve – de ez volt az a cím, amelynek megnyerésére szerződtették.

Ez volt eddigi a szaúdi profi liga eddigi legizgalmasabb idénye. Eleinte négy csapat küzdött a bajnoki címért, de az el-Ahli, az el-Kvadsziah, amelyet a szaúd-arábiai olajóriás, az Aramco támogatott, egy idő után lemaradt. Maradt kettő: az el-Naszr és az el-Hilal. Május 12-én mérkőztek egymással, ha Ronaldo csapata nyert volna, gyakorlatilag bajnok. Az ország történetének legnagyobb bajnoki mérkőzéseként harangozták be a meccset, amelyet több mint 180 országban közvetítettek.

Drámai véget ért: az el-Naszr a 97. percben 1–0-ra vezetett, a hívei már ünnepeltek, amikor a mérkőzés utolsó pillanatában Bento kapus valahogy a saját kapujába paskolta a labdát, 1–1.

A bajnoki címért folytatott küzdelem még mindig élt, de csütörtökön már semmi és senki nem állíthatta meg az el-Naszrt.

„A rijádi vezetők valószínűleg az el-Naszr sikerét Ronaldo leigazolásának és a klub a PIF tulajdonában tartásáról szóló döntésnek fogják tulajdonítani” – mondta a BBC-nek Simon Chadwick, a párizsi Emlyon Business School afro-eurázsiai sport professzora. – „A bajnoki győzelem megerősíti majd a szaúdi nézetet, miszerint a hazai stratégia és a külföldi felvásárlások megfelelő keverékével gyorsan el lehet érni a sikert. Az el-Naszr számára, hogy elérje a hazai és ázsiai riválisaihoz hasonló ikonikus státuszt, folyamatos győzelem kell, és kontinensbajnoki címeket kell szereznie.”

CR7 jövője bizonytalan a klubnál, bár a döntés nyilvánvalóan az ő kezében van. A bajnoki cím, a siker egy érv a maradása mellett. A maradása pedig nagyon fontos az utóbbi időben kicsit megrekedő szaúdi sport-, közelebbről futballprojekt számára.

A 2023-as nagy felfutás óta kicsit csökkent a sztárigazolások lendülete, noha a mostani idényre is érkezett olyan játékos, mint az olasz válogatott Mateo Retegui és az uruguayi Darwin Nunez. Rijádi hírek szerint még mindig vannak források egy veterán szupersztár, például Mohamed Szalah megszerzésére. Az egyiptomi játékost, aki nyáron távozik a Liverpooltól, az el-Ittihad szeretné – de csak akkor, ha megfelelő az ár.

A BBC elemzése szigorú: „Bár Ronaldo diadalát egyesek a költekezés igazolásának tekinthetik, egy letűnt korszak utolsó örömének is tekinthető, amikor a szaúd-arábiai csapatok egyetlen átigazolási időszakban 700 millió fontot költöttek.”

Erste Bank: 4 százalékra ugró infláció és 1,4 százalékos GDP-növekedés jöhet
Ha májusban nem ad jelzést az MNB a kamatcsökkentésről, akkor hónapokat kell várni egy ilyen lépésre – mondta Nyeste Orsolya. Az InfoRádió arról is kérdezte az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, hogy milyen várakozásaik vannak a GDP-arányos deficit alakulására idén azt követően, hogy már áprilisra jelentős hiányt halmozott fel a hazai költségvetés.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
Készen állnak a szállítók: jöhet az EU Temu-vámja

A világ három legnagyobb szállítmányozási vállalata, a DHL, a FedEx és a UPS közösen kérte az EU pénzügyminisztereit, hogy fokozatosan vezessék be a kis értékű csomagokra vonatkozó új vámszabályokat. Szerintük a fix termékvám könnyen kivitelezhető, de a többi intézkedéshez időt kérnek, amit egyébként az EU biztosít is számukra.

Itt a végleges kinevezés: megvan, ki lesz az állandó manchesteri edző

Michael Carrick megbízott vezetőedzőként látványos sikereket ért el, és visszavezette a csapatot a Bajnokok Ligájába - nem csoda, hogy megkapta az állandó kinevezést.

Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

