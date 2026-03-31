A Barcelonával csapnak össze Szeged ifjú kézisei az Ifjúsági Liga elődöntőjében – sport a tévében

Élő sportközvetítések március 31-én, kedden a hazai tévécsatornákon:
M4 Sport
16.15: Labdarúgás, U21-es Eb-selejtező, Magyarország-Ukrajna
19.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Magyarország-Görögország
Sport 1
14.45: Kézilabda, Ifjúsági Liga, elődöntő, Kolstad-Wisla Plock
17.45: Kézilabda, Ifjúsági Liga, elődöntő, OTP Bank-Pick Szeged - Barcelona
20.45: Kézilabda, Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Fredericia-Melsungen
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Jégkorong, svájci bajnokság, rájátszás, Lausanne-Servette
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Tour Championship, 1. forduló
Eurosport 2
22.00: Curling, férfi vb, alapszakasz, Olaszország-Lengyelország
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, osztályozó, visszavágó, Luxemburg-Málta
20.35: Labdarúgás, európai vb-pótselejtező, döntő
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Norvégia-Svájc
20.35: Labdarúgás, európai vb-pótselejtező, döntő
Arena 4
17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, osztályozó, visszavágó, Lettország-Gibraltár
20.30: Labdarúgás, európai vb-pótselejtező, döntő, Csehország-Dánia
Match 4
20.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Anglia-Japán