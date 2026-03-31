Üres kézilabda kapuba tart egy kézlabda.
A Barcelonával csapnak össze Szeged ifjú kézisei az Ifjúsági Liga elődöntőjében – sport a tévében

Az, hogy a kedd többnyire inkább a barátságos találkozókról szól, nem jelenti azt, hogy ne lennének izgalmak, hiszen U21-es labdarúgóink Ukrajna legjobbjaival csapnak össze az Eb-selejtezőkben.

Élő sportközvetítések március 31-én, kedden a hazai tévécsatornákon:

M4 Sport

16.15: Labdarúgás, U21-es Eb-selejtező, Magyarország-Ukrajna

19.00: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Magyarország-Görögország

Sport 1

14.45: Kézilabda, Ifjúsági Liga, elődöntő, Kolstad-Wisla Plock

17.45: Kézilabda, Ifjúsági Liga, elődöntő, OTP Bank-Pick Szeged - Barcelona

20.45: Kézilabda, Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Fredericia-Melsungen

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Jégkorong, svájci bajnokság, rájátszás, Lausanne-Servette

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, Tour Championship, 1. forduló

Eurosport 2

22.00: Curling, férfi vb, alapszakasz, Olaszország-Lengyelország

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, osztályozó, visszavágó, Luxemburg-Málta

20.35: Labdarúgás, európai vb-pótselejtező, döntő

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Norvégia-Svájc

20.35: Labdarúgás, európai vb-pótselejtező, döntő

Arena 4

17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, osztályozó, visszavágó, Lettország-Gibraltár

20.30: Labdarúgás, európai vb-pótselejtező, döntő, Csehország-Dánia

Match 4

20.30: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Anglia-Japán

Szakértő: közel a plafon, lassabban nőnek az árak az ingatlanpiacon

2026 első negyedévében mérséklődött az áremelkedés üteme az ingatlanpiacon országosan és Budapesten is. A fővárosban a tavalyi utolsó negyedévi 23 százalékról 17 százalékra lassult az éves drágulás, míg országosan 21-ről 18 százalékra – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Világszerte drágul az üzemanyag az iráni háború következtében. Emellett egyre több ország kényszerül rendkívüli – néha bizarr intézkedések bevezetésére. Volt, ahol az öltözködés módosítására kérték a lakosokat.
 

Dobozos AI vagy egyedi fejlesztés? – Döntési szempontok kkv-knak és nagyvállalatoknak

2026 tavaszán az AI a vállalatok többségénél már nem technológiai érdekesség, hanem bevezetési, működtetési és megtérülési kérdés. A Portfolio AI In Business 2026 konferencián Fodor Balázzsal, a One Solutions üzletfejlesztési szakértőjével beszélgettünk arról, hol akadnak el leggyakrabban az AI-kezdeményezések, miért ragadnak be sokszor a tesztfázisban, és milyen szervezeti keretek kellenek ahhoz, hogy az AI ne egyszeri projekt, hanem skálázható képesség legyen.

Megjelent a rendelet amire 90 ezer magyar nyugdíjas várt: végre kiderült, mennyi pénzt is kapnak valójában

Megjelent a rendelet, amely meghatározza a 2026-ban megállapítandó nyugdíjak kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámokat.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 18:08
Videón mutatjuk, milyen egy 31:0-s széria – NBA-csúcs!
2026. március 30. 17:18
A Hungaroring a MotoGP és a superbike-vb-futam hazai promótere
