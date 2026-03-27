Irány a Bundesliga! Másfél millió eurót fizettek egy hihetetlenül fiatal magyar focistáért

A transzfer jelentőségét növeli, hogy a német sajtóinformációk szerint a Hamburg mintegy 1,5 millió eurót fizetett a tehetséges középcsatárért, akit olyan klubok is kerestek, mint a Dortmund, az RB Leipzig, a Benfica vagy az Inter. Vasziljevics a 2026/27-es szezont már Németországban kezdi meg - írja az nb1.hu.

Az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás, a játékos ügynöke és az EM Sports tulajdonosa kiemelte: „Ez a klubváltás is bizonyítja, hogy

a fővárosi klub remek kiválasztási rendszerrel és képzéssel rendelkezik,

és olyan emberek vezetik, akik értik a nemzetközi futball működését. [...] Vasiljevic Andrej példája azt mutatja, hogy amennyiben a játékosok a megfelelő időben és szinten megkapják a szükséges bizalmat és játékperceket, akkor a magyar klubokkal karöltve képesek vagyunk nemzetközi szinten is kiemelkedő üzleti lehetőségeket teremteni.”

A fiatal labdarúgó édesapja, a korábbi NB I-es bajnok és kupagyőztes Dusan Vasziljevics korábban szintén futballozott Németországban. Andrej az idei szezonban az MTK korosztályos csapataiban 10 gólt szerzett, és alapembere az U17-es magyar válogatottnak is.

A hatszoros német bajnok és korábbi BEK-győztes Hamburg jelenleg a Bundesliga 12. helyén áll, a klubvezetés pedig hosszú távú projektként tekint a magyar csatár beépítésére.

A Hamburg többi fiatalja

A 2025/26-os szezon adatai alapján a Hamburg kerete az egyik legfiatalabb és legnemzetközibb a Bundesligában, a játékosok több mint 70 százaléka külföldi. A klub jelenleg is több olyan fiatal tehetséget foglalkoztat, akik Vasziljevicshez hasonlóan korán kerültek a profik közé.

Luka Vušković (19 éves, horvát): A Tottenhamtől kölcsönben lévő védő a szezon egyik legnagyobb felfedezettje. Belső védő létére 24 mérkőzésen 5 gólt szerzett, és már a horvát felnőtt válogatottba is meghívót kapott.

Fabio Baldé (20 éves, portugál): A szélső szintén alapembere a hamburgi támadószekciónak és a portugál U21-es válogatottnak. Ebben a szezonban 5 gólt és 5 gólpasszt jegyzett.

Alexander Røssing-Lelesiit (19 éves, norvég): A norvég utánpótlás-válogatott támadó már 11 alkalommal lépett pályára a felnőttek között, és a klub hosszú távú terveinek egyik kulcsszereplője.

Louis Lemke (18 éves, német): A saját nevelésű balhátvéd piaci értéke nemrég érte el a 300 ezer eurót, ami kiemelkedő a német U19-es mezőnyben; fokozatosan építik be a felnőtt csapatba.