Cseh Sándor a leendő szolnoki akadémiáról: az egész magyar vízilabdasport komoly lökést kap

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Szolnokon, a Tiszaligeti Uszoda szomszédságában hozzák létre a hazai központi vízilabda-akadémiát. A 16,7 milliárd forintos beruházás úgy valósul meg, hogy a szolnoki Vízilabda Aréna új medencével bővül, az uszodával szemben pedig egy új központi épületet is felhúznak, amely egyszerre funkcionál majd szálláshelyként, konferenciahelyként, ahol a kondival és a sportegészségügyi mérésekkel kapcsolatos munkát is el lehet majd végezni. A tervek szerint a szolnoki beruházás 2027 végén fejeződhet be.

A magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint az egész magyar vízilabdasportnak komoly lökést adhat a Szolnokra tervezett komplexum. A 2008 és 2018 között Szolnokon edzősködő Cseh Sándor az InfoRádióban elmondta: öt évig tevékenykedett a magyar szövetség alkalmazásában az utánpótlás vezetőjeként, így pontosan tudja, mekkora könnyebbség lesz majd a sportágnak, ha létrejön és megkezdi a működését az akadémia. Mint fogalmazott,

eddig sok esetben jelentős koordinációs problémát jelentett, hogy melyik csapat hova utazzon, hol és mikor eddzen.

Nagyon örül, hogy ezzel a fejlesztéssel „valamelyest egyszerűsödni fog a helyzet”, hiszen lesz egy központja a vízilabdának, ami bár nem a fővárosban valósul meg, mégiscsak közel lesz a repülőtérhez vagy az M0-s autóúthoz. Úgy véli, a leendő komplexum akkor tölt majd be igazán nagy szerepet a magyar vízilabdában, amikor már nemcsak a létesítmény lesz meg, hanem párosul hozzá egy folyamatosan frissülő szakmai terv is. Utóbbi eddig is megvolt, de Cseh Sándor szerint „mindig fejlődni kell”, és az az egyik legfőbb cél, hogy végig tudják kísérni a játékosok fejlődését 10-12 éves kortól egészen a felnőtt válogatottig. Örömtelinek tartja, hogy ehhez most már nemcsak edzők, személyek kapcsolódnak majd, hanem egy impozáns, jól felszerelt létesítmény is.

Cseh Sándor azt gondolja, mind a férfi, mind a női válogatottnak nagy segítséget jelent, hogy még a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt elkészül a szolnoki vízilabda-akadémia, így a felkészülés során központi helyszín lehet majd. Előtte azonban 2027-ben Budapest rendezi a vizes világbajnokságot, így abban is bízik, hogy a vb előtt is még sűrűbben tudnak majd találkozni a válogatott kerettagjai. A tervek szerint leghamarabb 2027 végén adhatják át a teljes szolnoki komplexumot, így ezt is figyelembe kell venni a program kialakításakor.

Cseh Sándor bízik benne, hogy az új létesítményben minél több egyéni képzést is lehet majd végezni egy-egy csoporttal. Erre szerinte nagyon jó megoldás lenne az akadémia, hiszen így nem vesznek el uszodát az egyesületektől, amelyek egyébként a klubszezonban használják a különböző létesítményeket.

Mint mondta, az utánpótlásban nem lehet még több edzést tartani, mert a gyermekek iskolába is járnak, így kötött az idejük. Úgy véli,

inkább azon lesz a hangsúly, hogy kiszámíthatóbb lesz nekik is, mikor tudnak edzeni, illetve fel lehet építeni egy egész évet, remélhetőleg megfelelően össze lehet hangolni a csapatok időbeosztását.

„Lehet, hogy egy picikét szakbarbár a hozzáállásom, de én edző vagyok. Én igazából nem is a létesítménnyel foglalkozom, hanem a medencével. A vízilabda abból a szempontból fura helyzetű sportág, hogy az edző nem tud bemenni a játékosok közé elmagyarázni különböző dolgokat. Minden medence egy picikét más, vannak 20,70-es, 20-as vagy 19,40-es medencék is. Éppen ezért, ha egy ideális medencében fel tudunk építeni egy mérési, statisztikai protokollt, ami segíti majd a gyerekeknek a fejlődését, az nyilván hosszú távon nagyon fontos lehet” – magyarázta a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.