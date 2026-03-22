ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szurkolók érkeznek a londoni Wembley stadionba a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőjének Olaszország-Anglia mérkőzése előtt 2021. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Büncselekménnyé minősítették Angliában a meccsre belógást

Infostart

A brit kormány már ettől a hétvégétől bűncselekménnyé nyilvánította a jegy nélküli „belógást” egy futballstadionban rendezett mérkőzésre. A vétkesre akár öt év kitiltást és 1000 font pénzbírságot is kiszabhatnak.

A sietség oka, hogy a törvényt már alkalmazhassák a vasárnapi, az Arsenal és a Manchester City közötti Carabao Cup (Ligakupa) döntőjével kapcsolatban.

A londoni rendőrség tavaly 68 olyan szurkolót tartóztatott le, akik jegy nélkül próbáltak meg bejutni a Wembleybe, az az évi döntőre.

A letartóztatások csalás gyanújával történtek, de a büntetési tételek alacsony mivolta miatt nem emeltek vádat.

A Guardian röviddel a Newcastle és a Liverpool közötti 2025-ös döntő után nyilvánosságra hozta, hogy az FA arra kéri a kormányt, hogy nyilvánítsa bűncselekménnyé a jegy nélküli belógást. Ez a kezdeményezés sikeresnek bizonyult.

Akadtak a viszonylag közeli múltban is negatív példák.

A 2021-es Európa-bajnokság döntőjét beárnyékolta a botrány, hogy mintegy 2000 szurkoló bejutott jegy nélkül, akik közül 400-at ki tudtak szorítani. Louise Casey bárónő, a Lordok Házának tagja, a jelenlegi brit áldozat- és tanúügyi biztos egy, a tömegrendzavarásról szóló, abban az évben publikált független tanulmányában azt is megállapította, hogy egy körülbelül 6000 fős, jegy nélküli csoport készült megrohamozni a stadiont, ha Anglia nyer. A tanulmány a kollektív biztonsági hiányosságokra utalt, amelyek „veszélyeztették a jogosan a stadionban lévő szurkolók és a személyzet életét”.

Sarah Jones bűnügyi és rendészeti miniszter azt mondta: „A futballszurkolóknak élvezni kell tudni a játékot anélkül, hogy veszélyben vagy fenyegetve éreznék magukat. Megadjuk a rendőrségnek azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van annak biztosítására, hogy az öt évvel ezelőtt a Wembleyben látott káosz soha többé ne fordulhasson elő. Bárki, aki másokat veszélyeztet azzal, hogy betör a stadionokba, súlyos következményekkel néz szembe.”

Kezdőlap    Sport    Büncselekménnyé minősítették Angliában a meccsre belógást

angol labdarúgás

wembley

szurkolói rendbontás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Noha Donald Trump nemrég már az iráni háború fokozatos leépítéséről beszélt, és egy új potenciális háttéralkuról is érkeztek hírek, Iránt egyelőre nem hatották meg ezek a tervek, a hétvégén több támadást is végrehajtottak. Eközben az egyre inkább elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb hatásokkal jár világszerte: több légitársaság is ritkítja járatait az elszálló energiaárak miatt, eközben pedig Magyarország szomszédjában, Szlovéniában már rendkívüli intézkedéseket jelentettek be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. Vasárnapra virradóan Trump megfenyegette Iránt: az elnök 48 órát adott a Hormuzi-szoros újranyitására, erre válaszul Irán kijelentette, hogy az ország ellenségeinek kivételével mindenki számára nyitva áll a kulcsfontosságú szoros. Cikkünk folyamatosan firssül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will 'obliterate' Iran's power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 08:37
A római maraton csak a bemelegítés – sport a tévében
2026. március 21. 20:11
Volt egyszer egy U20-as vb-bronz – egyre fogynak az egyiptomi hősök
×
×