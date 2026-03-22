Büncselekménnyé minősítették Angliában a meccsre belógást

A sietség oka, hogy a törvényt már alkalmazhassák a vasárnapi, az Arsenal és a Manchester City közötti Carabao Cup (Ligakupa) döntőjével kapcsolatban.

A londoni rendőrség tavaly 68 olyan szurkolót tartóztatott le, akik jegy nélkül próbáltak meg bejutni a Wembleybe, az az évi döntőre.

A letartóztatások csalás gyanújával történtek, de a büntetési tételek alacsony mivolta miatt nem emeltek vádat.

A Guardian röviddel a Newcastle és a Liverpool közötti 2025-ös döntő után nyilvánosságra hozta, hogy az FA arra kéri a kormányt, hogy nyilvánítsa bűncselekménnyé a jegy nélküli belógást. Ez a kezdeményezés sikeresnek bizonyult.

Akadtak a viszonylag közeli múltban is negatív példák.

A 2021-es Európa-bajnokság döntőjét beárnyékolta a botrány, hogy mintegy 2000 szurkoló bejutott jegy nélkül, akik közül 400-at ki tudtak szorítani. Louise Casey bárónő, a Lordok Házának tagja, a jelenlegi brit áldozat- és tanúügyi biztos egy, a tömegrendzavarásról szóló, abban az évben publikált független tanulmányában azt is megállapította, hogy egy körülbelül 6000 fős, jegy nélküli csoport készült megrohamozni a stadiont, ha Anglia nyer. A tanulmány a kollektív biztonsági hiányosságokra utalt, amelyek „veszélyeztették a jogosan a stadionban lévő szurkolók és a személyzet életét”.

Sarah Jones bűnügyi és rendészeti miniszter azt mondta: „A futballszurkolóknak élvezni kell tudni a játékot anélkül, hogy veszélyben vagy fenyegetve éreznék magukat. Megadjuk a rendőrségnek azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van annak biztosítására, hogy az öt évvel ezelőtt a Wembleyben látott káosz soha többé ne fordulhasson elő. Bárki, aki másokat veszélyeztet azzal, hogy betör a stadionokba, súlyos következményekkel néz szembe.”