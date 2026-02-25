Magyar fiatal a Forma–1 élcsapatánál – kép

A győri Széchenyi István Egyetem szerdai közleménye kiemelte: az intézményben szerzett járműmérnöki alapdiplomát Horváth Hanna, aki ezalatt a Formula Student-versenysorozatban szereplő Arrabona Racing Team (ART) tagja volt. Ezután elvégzett egy űrtechnológiai posztgraduális képzést is, jelenleg pedig a hollandiai Delfti Műszaki Egyetem repülőgépipari mesterképzésének aerodinamikai specializációján tölti gyakorlati évét, mégpedig a Forma–1-ben a konstruktőrök között nyolcszoros világbajnok Mercedesnél.

„Most tartok az egyéves megbízatás felénél, az aerodinamikai csapathoz tartozom, ami a legnagyobb létszámmal működő mérnöki terület” – idézte a közlemény a szakembert, aki az istálló otthonának számító angliai Brackleyben dolgozik a Mercedes kísérleti aerodinamikai kutató-fejlesztő részlegén.

A világbajnoki idény – amelyet az M4 Sport közvetít – jövő hétvégén kezdődik Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjjal.