2026. február 24. kedd Mátyás
Fodor Csenge, a Gyõr játékosa a nõi kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 14. (utolsó) fordulójában játszott Gyõri Audi ETO KC - Borussia Dortmund mérkõzésen a gyõri Audi Arénában 2026. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Úgy tűnik, helyrehozhatatlan a Fodor–Golovin ellentét, az MKSZ lezártnak tekinti az ügyet

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A Győri ETO kézilabdázója nem fogadta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meghívóját a válogatottba, mert szerinte a szakvezető nem a teljesítménye alapján ítéli meg őt, ugyanakkor jelezte, hogy ha a jövőben más lenne a kapitány, akkor szívesen visszatérne a válogatottba. A magyar szövetség közleményében részletesen kifejtette, hogy jutottak el ideáig a felek.

Több nap után hétfőn közleményben reagált a Magyar Kézilabda Szövetség a Fodor Csenge és Golovin Vlagyimir között kialakult helyzetre. Először a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya számolt be a szövetség honlapján arról, hogy a Győri ETO négyszeres BL-győztes balszélsője nem akar visszatérni a nemzeti együttesbe, és ezzel nem is tud mit kezdeni. Fodor Csenge aztán a hét végén Instagram-oldalán részletesen megosztotta az indokait.

Ez alapján már korábban is több sérelem érte őt a szakvezető irányából, legutóbb pedig hiába épülhetett volna fel a világbajnokságra, a válogatott összetartásról egy nap után hazaküldték, így Fodor Csenge saját bevallása szerint nem érzi a bizalmat. A 26 éves, junior világbajnok játékos a vasárnapi, Borussia Dortmund elleni BL-csoportmérkőzés után az NSO TV-nek azt nyilatkozta, reméli, lesz még lehetősége a válogatottban játszani, de amíg Golovin Vlagyimir a szövetségi kapitány, addig nem lép pályára címeres mezben.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Csenge Fodor (@csenge.23) által megosztott bejegyzés

A szövetség hétfői közleményében felidézte, hogy tavaly márciusban Fodor Csenge kért felmentést a válogatottság alól, akkor arra hivatkozva, hogy inkább Győrben kíván készülni. A 2024-es magyar–osztrák–svájci közös rendezésű Európa-bajnokság szűkített keretébe nem került be a győri balszélső, de az MKSZ szerint esetleges bevetését a szűk mérkőzéskeretbe eleve kizárttá tette, hogy az Eb ideje alatt elutazott, nem is tartózkodott a kontinensen.

Fodor Csenge a 2025-ös világbajnokságra készülő keretnek így is tagja volt, ám sérülése miatt ki kellett hagynia a német–holland közös rendezésű tornát. A Győri ETO csapatorvosa, Balogh Péter a klub honlapján tette egyértelművé, hogy Fodor Csenge részleges combfeszítő izomsérülése hosszabb idejű pihenést és utókezelést igényel, továbbá azt is közölte akkor, hogy várhatóan csak a 2026-os év elejétől lesz újból játékra képes.

A vb idején aztán a játékos a televízió képernyőjén többször is megjelent, amint a lelátón követte a brazil válogatott mérkőzéseit Németországban, miközben a magyar csapat Hollandiában játszott,

így az MKKSZ szerint egyértelmű, hogy akkor még nem kezdte el a rehabilitációs munkát sem a klubjában, mert nem volt abban az állapotban.

A Magyar Kézilabda Szövetség közölte: ezzel lezártnak tekinti az ügyet, és jelezte, hogy a magyar női válogatottnak jelenleg a március 5-i, tatabányai, valamint a március 8-i, idegenbeli Dánia elleni Eurokupa-mérkőzések és az ezeken a találkozókon pályára lépő játékosok a legfontosabbak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

2026. február 24. 15:24
