Máris botrány övezi a 2030-as foci-vb-t: tömegével pusztíthatják a kóbor kutyákat

Súlyos vádak árnyékolták be az ünnepi, centenáriumi labdarúgó-világbajnokság előkészületeit, állatvédő szervezetek szerint ugyanis a társrendező Marokkóban tömegesen pusztítják a kóbor kutyákat, hogy a városok „tisztábbnak” és biztonságosabbnak tűnjenek a világbajnokságra érkező turisták és a nemzetközi média számára – írja az Index.

Az említett szervezetek úgy becsülik, jelenleg mintegy 3 millió kóbor kutya élhet Marokkó utcáin. Az amerikai központú In Defense of Animals és a nemzetközi International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) azt állítja, hogy a 2030-as világbajnokság odaítélése óta jelentősen felerősödtek a kilövések és mérgezések.

Az állatvédő szervezetek azt állítják: a kutyákat befogják, teherautókra teszik, elszállítják, majd kilövik vagy megmérgezik őket, és tömegsírokba hajítják.

A közösségi médiában terjedő képek vérző, meglőtt vagy mérgezés miatt szenvedő állatokat mutatnak, ami világszerte felháborodást váltott ki. Az állatvédő szervezetek egy 91 oldalas dokumentációt is benyújtottak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA), amelyben fotókkal és tanúvallomásokkal támasztják alá állításaikat.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon International Animal Coalition - IAWPC (@iawpc) által megosztott bejegyzés

Egyes beszámolók szerint Marrákes városát – amely a világbajnokság egyik fontos helyszíne lehet – „kill centerként” azaz a gyilkolás központjaként emlegetik, ahol fehér furgonokkal szállítják be az állatokat raktárépületekbe. Más jelentések arról szólnak, hogy a kutyákat sztrichninnel mérgezik, vagy éles lőszerrel lövik ki őket. Olyan dokumentumok is napvilágra kerültek, amelyek szerint helyi hatóságok már külön lőszert rendeltek a kóbor kutyák problémájának „kezelésére”.

Az IAWPC vezetője szerint a kilövések mindennapossá váltak, sokszor nyilvános helyen zajlanak az emberek szeme láttára.

A kutyák kiirtásáról szóló hírek miatt az Egyesült Államokban és más országokban egyre többen követelik a 2030-as világbajnokság bojkottját. A közösségi médiában tömegesen jelennek meg olyan bejegyzések, amelyek szerint a torna nem épülhet kegyetlenségre, és ártatlan állatok szenvedésre. Az állatvédő szervezetek, köztük a PETA, arra szólítják fel a FIFA-t, hogy függessze fel Marokkó társrendezői jogát, amennyiben nem garantálják a humánus megoldásokat.

A hírek és a dokumentált esetek ellenére – többek között – Marokkó londoni nagykövetsége például kategorikusan tagadta a tömeges irtásról szóló vádakat. A hivatalos álláspont szerint az ország 2019-ben indította el a „Trap, Neuter, Vaccinate, Release” (befogás, ivartalanítás, oltás, visszaengedés) programot, amely humánus és fenntartható módon kívánja kezelni a kóbor állatok számát. A kormány állítása szerint klinikákba, állatorvosi szolgáltatásokba és közegészségügyi fejlesztésekbe fektetnek be.

A FIFA közleményében hangsúlyozta, hogy Marokkó pályázatában kiemelte az állatjólét iránti elkötelezettségét, és a szervezet jelenleg is egyeztet a helyi hatóságokkal, valamint szakértői csoportokkal annak érdekében, hogy a vállalások teljesüljenek. A FIFA szerint együttműködnek az IAWPC szakértőivel is, akik jogi és állatvédelmi ajánlásokat fogalmaztak meg a marokkói szabályozás felülvizsgálatához – írja a lap.