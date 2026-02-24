ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd Mátyás
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Egy fekete kóbor kutya egy lepusztult utcán, kora reggel.
Nyitókép: Unsplash

Máris botrány övezi a 2030-as foci-vb-t: tömegével pusztíthatják a kóbor kutyákat

Infostart

A centenáriumi labdarúgó-világbajnokság egyik társrendezője, Marokkó keltett máris felháborodást, állatvédő szervezetek szerint ugyanis milliós nagyságrendben gyűjtik be és mészárolják le a kóbor kutyákat, hogy a városok tisztábbnak tűnjenek a nagy tornára.

Súlyos vádak árnyékolták be az ünnepi, centenáriumi labdarúgó-világbajnokság előkészületeit, állatvédő szervezetek szerint ugyanis a társrendező Marokkóban tömegesen pusztítják a kóbor kutyákat, hogy a városok „tisztábbnak” és biztonságosabbnak tűnjenek a világbajnokságra érkező turisták és a nemzetközi média számára – írja az Index.

Az említett szervezetek úgy becsülik, jelenleg mintegy 3 millió kóbor kutya élhet Marokkó utcáin. Az amerikai központú In Defense of Animals és a nemzetközi International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) azt állítja, hogy a 2030-as világbajnokság odaítélése óta jelentősen felerősödtek a kilövések és mérgezések.

Az állatvédő szervezetek azt állítják: a kutyákat befogják, teherautókra teszik, elszállítják, majd kilövik vagy megmérgezik őket, és tömegsírokba hajítják.

A közösségi médiában terjedő képek vérző, meglőtt vagy mérgezés miatt szenvedő állatokat mutatnak, ami világszerte felháborodást váltott ki. Az állatvédő szervezetek egy 91 oldalas dokumentációt is benyújtottak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek (FIFA), amelyben fotókkal és tanúvallomásokkal támasztják alá állításaikat.

Egyes beszámolók szerint Marrákes városát – amely a világbajnokság egyik fontos helyszíne lehet – „kill centerként” azaz a gyilkolás központjaként emlegetik, ahol fehér furgonokkal szállítják be az állatokat raktárépületekbe. Más jelentések arról szólnak, hogy a kutyákat sztrichninnel mérgezik, vagy éles lőszerrel lövik ki őket. Olyan dokumentumok is napvilágra kerültek, amelyek szerint helyi hatóságok már külön lőszert rendeltek a kóbor kutyák problémájának „kezelésére”.

Az IAWPC vezetője szerint a kilövések mindennapossá váltak, sokszor nyilvános helyen zajlanak az emberek szeme láttára.

A kutyák kiirtásáról szóló hírek miatt az Egyesült Államokban és más országokban egyre többen követelik a 2030-as világbajnokság bojkottját. A közösségi médiában tömegesen jelennek meg olyan bejegyzések, amelyek szerint a torna nem épülhet kegyetlenségre, és ártatlan állatok szenvedésre. Az állatvédő szervezetek, köztük a PETA, arra szólítják fel a FIFA-t, hogy függessze fel Marokkó társrendezői jogát, amennyiben nem garantálják a humánus megoldásokat.

A hírek és a dokumentált esetek ellenére – többek között – Marokkó londoni nagykövetsége például kategorikusan tagadta a tömeges irtásról szóló vádakat. A hivatalos álláspont szerint az ország 2019-ben indította el a „Trap, Neuter, Vaccinate, Release” (befogás, ivartalanítás, oltás, visszaengedés) programot, amely humánus és fenntartható módon kívánja kezelni a kóbor állatok számát. A kormány állítása szerint klinikákba, állatorvosi szolgáltatásokba és közegészségügyi fejlesztésekbe fektetnek be.

A FIFA közleményében hangsúlyozta, hogy Marokkó pályázatában kiemelte az állatjólét iránti elkötelezettségét, és a szervezet jelenleg is egyeztet a helyi hatóságokkal, valamint szakértői csoportokkal annak érdekében, hogy a vállalások teljesüljenek. A FIFA szerint együttműködnek az IAWPC szakértőivel is, akik jogi és állatvédelmi ajánlásokat fogalmaztak meg a marokkói szabályozás felülvizsgálatához – írja a lap.

