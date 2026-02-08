ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap Aranka
Kónya Ádám a férfi sífutók szabadstílusú sprintversenyének selejtezõjében a pekingi téli olimpián a csangcsiakoui zónában lévõ Nemzeti Sífutó Központban 2022. február 8-án. A magyar sífutó a 72. helyen végzett.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Két magyar olimpikonért szoríthatunk – sport a tévében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Vasárnap magyar érdekeletsége is lesz a téli olimpiának; emellett labdarúgás, tenisz, kézilabda, kosárlabda és többek között kerékpár is szerepel a sportcsatornák élő kínálatában.

M4 Sport

9.00: Téli olimpia, hódeszka, párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező

11.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

11.30: Téli olimpia, alpesisí, női lesiklás

12.30: Téli olimpia, sífutás, síatlon, férfi 20 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)

14.00: Téli olimpia, sílövészet, 4x6 km vegyes váltó

16.00: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 5000 m

17.00, 18.30: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 3-4. futam

19.30: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny

M4 Sport+

10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

11.00: Tenisz, Davis Kupa, Magyarország-Egyesült Államok

15.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Zalaegerszeg

17.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-MTK Budapest

19.30: Téli olimpia, hódeszka, női big air, selejtező

21.30: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Csehország-Finnország

Sport 1

13.15: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Sola-Ferencváros

15.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Larvik-Mosonmagyaróvár

17.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Esztergom-Chambray

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Alverca

Sport 2

15.00: Labdarúgás, török bajnokság, Rizespor-Galatasaray

18.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Boston Celtics-New York Knicks

21.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers

Eurosport 1

8.50: Téli olimpia, hódeszka, párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező

11.00, 13.20.: Téli olimpia, alpesisí, női lesiklás

12.50: Téli olimpia, sífutás, síatlon, férfi 20 km

13.50: Téli olimpia, sílövészet, 4x6 km vegyes váltó

15.45: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 5000 m

18.20: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 4. futam

19.20: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny

22.45: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Csehország-Finnország

Eurosport 2

6.00: Sznúker, World Grand Prix, döntő

10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

12.05: Kerékpár, Egyesült Arab Emírségek körversenye, nők, 4. szakasz

13.45: Téli olimpia, hódeszka, párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő

14.55: Terepkerékpár, X2O Lille, férfiak

17.00: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 3. futam

17.50: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Franciaország-Svédország

19.30: Golf, PGA Tour, Phoenix Open, 4. nap

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Crystal Palace

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Manchester City

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Getafe

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Levante

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Real Betis

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Madrid

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Fortuna Düsseldorf

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, 1. FC. Köln-RB Leipzig

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Hoffenheim

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Parma

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Udinese

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Internazionale

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Lazio

Két magyar olimpikonért szoríthatunk – sport a tévében

labdarúgás

tenisz

téli olimpia

sport a tévében

milánó-cortina 2026

