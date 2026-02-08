Két magyar olimpikonért szoríthatunk – sport a tévében

M4 Sport
9.00: Téli olimpia, hódeszka, párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező
11.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
11.30: Téli olimpia, alpesisí, női lesiklás
12.30: Téli olimpia, sífutás, síatlon, férfi 20 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
14.00: Téli olimpia, sílövészet, 4x6 km vegyes váltó
16.00: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 5000 m
17.00, 18.30: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 3-4. futam
19.30: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny
M4 Sport+
10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
11.00: Tenisz, Davis Kupa, Magyarország-Egyesült Államok
15.00: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-Zalaegerszeg
17.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-MTK Budapest
19.30: Téli olimpia, hódeszka, női big air, selejtező
21.30: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Csehország-Finnország
Sport 1
13.15: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Sola-Ferencváros
15.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Larvik-Mosonmagyaróvár
17.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Esztergom-Chambray
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Alverca
Sport 2
15.00: Labdarúgás, török bajnokság, Rizespor-Galatasaray
18.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Boston Celtics-New York Knicks
21.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers
Eurosport 1
8.50: Téli olimpia, hódeszka, párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező
11.00, 13.20.: Téli olimpia, alpesisí, női lesiklás
12.50: Téli olimpia, sífutás, síatlon, férfi 20 km
13.50: Téli olimpia, sílövészet, 4x6 km vegyes váltó
15.45: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 5000 m
18.20: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 4. futam
19.20: Téli olimpia, műkorcsolya és jégtánc, csapatverseny
22.45: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Csehország-Finnország
Eurosport 2
6.00: Sznúker, World Grand Prix, döntő
10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
12.05: Kerékpár, Egyesült Arab Emírségek körversenye, nők, 4. szakasz
13.45: Téli olimpia, hódeszka, párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő
14.55: Terepkerékpár, X2O Lille, férfiak
17.00: Téli olimpia, szánkó, férfi egyéni, 3. futam
17.50: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Franciaország-Svédország
19.30: Golf, PGA Tour, Phoenix Open, 4. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Crystal Palace
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Manchester City
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Getafe
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Levante
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Real Betis
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Real Madrid
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Karlsruhe-Fortuna Düsseldorf
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, 1. FC. Köln-RB Leipzig
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Hoffenheim
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Parma
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Udinese
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Internazionale
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Lazio