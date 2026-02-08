ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mentõhelikopterrel szállítják kórházba az amerikai Lindsey Vonnt, miután az olimpiai és világbajnok sízõ bukott az alpesisízõk nõi lesiklás versenyszámában a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a Tofane Alpesi Sícentrumban, Cortina dAmpezzóban 2026. február 8-án.
Nyitókép: Jean-Christophe Bott

Eltört az olimpián indult sztársíző lába - így vitte el a helikopter

Infostart / MTI

Stabil az állapota és "jó kezekben van" az amerikai Lindsey Vonn, aki hatalmasat bukott vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett.

Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A 41 éves alpesi síző súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is van.

A kórházba szállítás és a tüzetes orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy Vonn "állapota stabil" és "jó kezekben van" a versenyző. A kórház vasárnap este jelentette be, hogy az amerikai sztár bal lába a bukás következtében eltört és emiatt meg kellett műteni.

A viadalt honfitársa, Breezy Johnson nyerte a német Emma Aicher és az olasz Sofia Goggia előtt.

Kezdőlap    Sport    Eltört az olimpián indult sztársíző lába - így vitte el a helikopter

baleset

sérülés

téli olimpia

lindsey vonn

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rankek, reputációk és jutalmak – érdekes dolgokat tanítanak a mai játékok a jövő gazdaságáról

Rankek, reputációk és jutalmak – érdekes dolgokat tanítanak a mai játékok a jövő gazdaságáról
A kártyajátékok megágyaztak a valószínűségszámításnak és a biztosítási iparágnak. A sakk hozta a racionalitást és a gazdaságtervezést. A Go pedig a hosszú távú stratégiai gondolkozást. A játékok tehát komoly hosszú távú következményekkel jártak a társadalom és a gazdaság számára is. Ma egy új játékkultúra válik dominánssá. Online, rangsorolt, platformos és közösségi. Érdemes tehát feltenni a kérdést, hogy milyen gazdaságot épít ez a játékvilág?
Vesztünkbe rohanunk, egy bolygókapitány menthetné meg a Földet

Vesztünkbe rohanunk, egy bolygókapitány menthetné meg a Földet

Felgyorsult a globális felmelegedés üteme. A Föld átlaghőmérséklete már 1,4 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti. Egy nemrégen kiadott jelentés szerint ezért nemcsak az üvegházhatású gázok felelősek, hanem egy eddig alulértékelt tényező is, a légköri aeroszol-részecskék mennyiségének gyors csökkenése. Ezekről a folyamatokról Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó Pétert, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatóját.
 

Új terv született a Végítélet-gleccser megmentésére

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választott a "mosoly országa": meglepő eredmény született, elmaradt a narancs hullám

Választott a "mosoly országa": meglepő eredmény született, elmaradt a narancs hullám

A jelenlegi kormányfő vezette, jobboldali, monarchista Thai Büszkeség Pártja (Bumdzsaithai párt) vezet a vasárnap tartott, előrehozott választásokon a voksok 90 százalékos összesítése mellett - derül ki a thaiföldi választási bizottság adataiból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak

Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak

ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japan's governing party on course for landslide election win

Japan's governing party on course for landslide election win

A coalition led by current Prime Minister Sanae Takaichi is expected to clinch a decisive win, an exit poll suggests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 17:20
Floridában kalandozik a sikeres magyar úszó
2026. február 8. 14:24
Teljesen valószínűtlen dobás a magyar kosárlabda-bajnokságban - ezt látni kell
×
×
×
×