Este lett és reggel, folytatódik az öldöklés Iránban

Az éjszakai néhány órás viszonylagos nyugalom után hétfő hajnalban újraindult a légitámás Irán ellen, légiriadó van Kuvaitban, robbanások voltak Bagdadtól délre. Izrael eközben a Hezbollah több libanoni és bejrúti objektumát lőtte, miután légitámadás érte Haifát.

Beszámolók szerint hétfő hajnalban Kuvaitban megszólaltak a szirénák és több robbanást lehetett hallani. Az emirátus fővárosában, Kuvaitvárosban is légiriadó van.

Az iraki fővárostól Bagdadtól délre több robbanás történt, részleteket egyelőre nem tudni.

Az iráni főváros, Teherán nyugati, majd keleti felében is több nagyerejű robbanás volt, az ország középső vidékén található Iszfahanból szintén robbanásokról érkeztek hírek.

Az izraeli hadsereg hétfő hajnalban légicsapást intézett a Hezbollah síita milícia több libanoni és bejrúti létesítménye ellen, a mentőszolgálat beszámolója szerint legalább tízen életüket vesztették.

Ezt megelőzően Dél-Libanonból indított rakéták érték el az észak-izraeli Haifa külvárosát. A bombázásért a Hezbollah vállalta a felelősséget.

A libanoni miniszterelnök élesen bírálta az országa területéről Izrael ellen indított támadást, ami szerinte „felelőtlen lépés” volt, veszélyeztetve az ország egészének a biztonságát.

A Libanon és Bejrút elleni hétfő hajnali izraeli légitámadás után az izraeli hadsereg mintegy 50 libanoni település lakóit szólította fel otthonaik elhagyására lehetséges izraeli légitámadások miatt.