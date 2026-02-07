Milánó 2026 – a svájciaké az első arany

Mögötte két hazai versenyző, Giovanni Franzoni és Dominik Paris zárt, utóbbi ötödik olimpiáján először állhatott dobogóra.

Már a kezdés előtt egy órával látszott, hogy kegyeibe fogadta az időjárás a téli játékok egyik klasszikus számának résztvevőit, ugyanis hét ágra sütött a nap. A hömpölygő tömeg pedig jelezte, hogy a várakozásoknak megfelelően – az elmúlt alkalmak ázsiai helyszíneivel ellentétben – több ezer néző előtt, remek hangulatban kerül sor a milánói-cortinai játékok első éremosztó számára. A 11.30-as rajt előtt egy lemezlovas fokozta a hamisítatlan alpesi hangulatot, amelyet leginkább egy dzsemborihoz lehetett hasonlítani.

Amíg a szurkolók élvezték a verőfényes napsütést, addig a 36 indulóra rendkívül komoly próbatétel várt a világ egyik legtechnikásabb és legmeredekebb lesikló pályáján. A 2255 méteren lévő rajtból az 1245 méteren lévő bormiói célba kellett leszáguldani a 3270 méter hosszú lejtőn, amelynek nehézséget jól jelezte, hogy az edzések során számos versenyző bukott.

Az osztrák Daniel Hemetsberger elsőként remek „alapidőt” ért el, amelyet sokáig nem tudtak megjavítani a riválisok. Az első esésre sem kellett sokat várni, a francia Maxence Muzaton a célhoz közel vesztette el az egyensúlyát több mint 130 kilométer/órás sebességnél, de aztán a közönség tapsának kíséretében saját lában csúszott a célba. Rögtön utána honfitársa, Nils Alphand is vészesen kisodródott az utolsó ugratónál, de óriási mentéssel még a védőháló előtt visszatért a pályára.

A svájci Alexis Monney átvette a vezetést, közvetlenül utána a vk-éllovas Marco Odermatt is javított az időn, de csupán öt századot, ami kevésnek tűnt úgy, hogy a legnagyobb riválisok még a hegytetőn voltak. Ez hamar ki is derült, mert az első igazán mértékadó időt a harmadik svájci, a vb-címvédő Franjo von Allmen érte el, aki 70 századdal múlta felül honfitársát. A három svájci hegemóniáját rögtön az első olasz, Giovanni Franzoni megtörte, sőt esélye volt az első helyre is, volt olyan ellenőrzőpont, ahol vezetett, de végül két tizeddel kikapott. A hazaiak legnagyobb kedvence, Bormio specialistája, Dominik Paris, aki ezen a pályán hatszor diadalmaskodott lesiklásban, két időmérőpontnál is első volt, de a pálya alsó szakaszán ő is lassabb volt Von Allmennél, sőt, csak harmadikként haladt át a célvonalon.

Paris ennek ellenére is boldog lehetett a nap végén, ugyanis 36 évesen, ötödik olimpiáján először állhatott fel az ötkarikás dobogóra.

A budapesti születésű, de már izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás 32-es számmal rajtolt és a 30. helyen végzett.

Eredmények:

Alpesisí, férfi lesiklás,

olimpiai bajnok: Franjo von Allmen (Svájc) 1:51.61 perc

2. Giovanni Franzoni (Olaszország) 0.2 másodperc hátrány

3. Dominik Paris (Olaszország) 0.5 mp h.