2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
A svéd Frida Karlsson nagy fölénnyel nyerte a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyét a milánói-cortinai téli olimpián, szombaton.
Káoszos rajt után új királynőt koronáztak tíz plusz tíz kilométeren

Infostart / MTI
A svéd Frida Karlsson nagy fölénnyel nyerte a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyét a milánói-cortinai téli olimpián, szombaton.

Az már a rajt előtt biztos volt, hogy a teserói Fabio Canal Sífutó és Sílövő Központ nyitó viadalán nem lesz címvédés, a legutóbb Pekingben győztes norvég Therese Johaug ugyanis tavaly májusban visszavonult.

A fő esélyesek közül az összetett világkupában éllovas amerikai Jessie Diggins korán elesett, a felzárkózásra nem volt esélye a magas iram mellett. Két svéd, Frida Karlsson és Ebba Andersson pedig a verseny derekán elszakadt a riválisoktól, őket a norvég Astrid Öyre Slind követte. Karlsson leszakította honfitársát, akkora előnnyel ért a célegyenesbe, hogy senkitől sem zavartatva svéd zászlóval ünnepelhetett, így három világbajnoki arany után az ötkarikás dobogó tetejére először állhatott fel. Slind elfáradt, hatodikként ért célba, a bronz az ugyancsak norvég Heidi Weng nyakába került.

Sífutás, női 10+10 km-es tömegrajtos verseny,

olimpiai bajnok: Frida Karlsson (Svédország) 53:45.2 perc
2. Ebba Andersson (Svédország) 51 másodperc hátrány
3. Heidi Weng (Norvégia) 1:26.7 perc hátrány

