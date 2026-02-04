Egykori klubja világsztárral pótolni Karim Benzemát – Szoboszlai Dominik klubja is érintett lehet

Az egyiptomi játékos régóta a szaúd-arábiai klubok célpontja, de a 2024–2025-ös idényben, amikor a csatár a Premier League legjobb játékosa és gólkirálya lett, kevés esélyük volt a megszerzésére.

Ám a mostani idényben nem igazán megy az egyébként tavaly áprilisban klubjával új, kétéves szerződést kötő, 33 éves támadónak.

Miután december második felében távozott az egyiptomi válogatotthoz, még az is felvetődött, hogy a Liverpool igyekszik eladni őt a januári átigazolási időszakban.

Különösen azután vált a kérdés élessé, hogy Szalah egy interjúban – feledve az Angliában minden futballistára „kötelező”, a klub fontosabb minden játékosnál elvet – kifakadt, azt közölve, hogy a tudása és a múltja alapján nagyobb védettséget, más elbánást érdemelne.

A marokkói torna után visszatért, de a teljesítménye továbbra sem közelíti meg a 2024–2025-öst.

Karim Benzema a 2024–2025-ben bajnok és Király-kupa-győztes el-Ittihadtól az el-Hilalhoz igazolt.

Klubjának azonnali pótlásra nincs lehetősége, mivel Szaúd-Arábiában is befejeződött a mostani téli átigazolási időszak, de a hírek szerint a dzsiddai klub számára Mohamed Szalah lesz a nyár első számú célpontja. Annál is inkább, mert Benzema távozásán kívül az is tudott, hogy a korábban szintén francia válogatott Moussa Diaby is távozni akar.

A Liverpool 2024-ben elutasított egy 150 millió fontos (174 millió eurós) ajánlatot Szalahért, és maga a csatár is elismerte, hogy „komoly” tárgyalások zajlottak.

Mostanra változott a helyzet azzal kapcsolatban, hogy ragaszkodik-e az angol klub mindenáron Mo Szalah megtartásához. Az biztos, hogy a szaúdi klubok vásárlási kedve még évekig nem fog csökkenni: a szaúdi vezetők szeretnék még tovább növelni a futball népszerűségét az országban, ennek érdekében pedig továbbra is elismert sztárokat igazolni a világ minden tájáról, a 2034-es világbajnokságra tekintettel.