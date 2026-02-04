ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.56
usd:
321.72
bux:
133311.7
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mohamed Salah, a Liverpool kétszeres gólszerzője a második gólját ünnepli az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott FC Liverpool-Everton mérkőzésen Liverpoolban 2023. október 21-én. A Liverpool 2-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Egykori klubja világsztárral pótolni Karim Benzemát – Szoboszlai Dominik klubja is érintett lehet

Infostart

Megvan, ki jár(hat) igazán jól Karin Benzema hételeji vihart kavaró klubváltásával: A hírek szerint Mohamed Szalah a szaúdi profi ligában szereplő el-Ittihad elsődleges célpontja.

Az egyiptomi játékos régóta a szaúd-arábiai klubok célpontja, de a 2024–2025-ös idényben, amikor a csatár a Premier League legjobb játékosa és gólkirálya lett, kevés esélyük volt a megszerzésére.

Ám a mostani idényben nem igazán megy az egyébként tavaly áprilisban klubjával új, kétéves szerződést kötő, 33 éves támadónak.

Miután december második felében távozott az egyiptomi válogatotthoz, még az is felvetődött, hogy a Liverpool igyekszik eladni őt a januári átigazolási időszakban.

Különösen azután vált a kérdés élessé, hogy Szalah egy interjúban – feledve az Angliában minden futballistára „kötelező”, a klub fontosabb minden játékosnál elvet – kifakadt, azt közölve, hogy a tudása és a múltja alapján nagyobb védettséget, más elbánást érdemelne.

A marokkói torna után visszatért, de a teljesítménye továbbra sem közelíti meg a 2024–2025-öst.

Karim Benzema a 2024–2025-ben bajnok és Király-kupa-győztes el-Ittihadtól az el-Hilalhoz igazolt.

Klubjának azonnali pótlásra nincs lehetősége, mivel Szaúd-Arábiában is befejeződött a mostani téli átigazolási időszak, de a hírek szerint a dzsiddai klub számára Mohamed Szalah lesz a nyár első számú célpontja. Annál is inkább, mert Benzema távozásán kívül az is tudott, hogy a korábban szintén francia válogatott Moussa Diaby is távozni akar.

A Liverpool 2024-ben elutasított egy 150 millió fontos (174 millió eurós) ajánlatot Szalahért, és maga a csatár is elismerte, hogy „komoly” tárgyalások zajlottak.

Mostanra változott a helyzet azzal kapcsolatban, hogy ragaszkodik-e az angol klub mindenáron Mo Szalah megtartásához. Az biztos, hogy a szaúdi klubok vásárlási kedve még évekig nem fog csökkenni: a szaúdi vezetők szeretnék még tovább növelni a futball népszerűségét az országban, ennek érdekében pedig továbbra is elismert sztárokat igazolni a világ minden tájáról, a 2034-es világbajnokságra tekintettel.

Kezdőlap    Sport    Egykori klubja világsztárral pótolni Karim Benzemát – Szoboszlai Dominik klubja is érintett lehet

liverpool fc

karim benzema

mohamed szalah

szaúdi liga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Ismét komoly csapást mért Oroszország Ukrajna fontos energetikai létesítményeire. A keddi támadás után több városban, így Kijevben is rendkívüli áramkorlátozás lépett életbe. Az energetikáért felelős miniszter kritikusnak nevezete Kijev energiaellátási helyzetét. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: Ukrajna még helyre tudja állítani a sérült létesítményeket, de a lakosság egyre nehezebben viseli a fűtés- és áramkimaradásokat, helyenként már demonstrációkat is tartanak emiatt.
 

Nyilatkoztak az oroszok a háború folytatásáról, most tárgyalnak az ukránokkal és az amerikaiakkal

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

Megtörtént az áttörés, lélektani szintre erősödött a forint

A délelőtti erőlködés után néhány óra leforgása alatt kapott erőre a magyar deviza, és az esti órákban is kitart az ereje, miközben a globális piacokon nagy csapkodás figyelhető meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a devizapiacon, végre kapaszkodik a forint

Fordulat a devizapiacon, végre kapaszkodik a forint

Az eurót este hat órakor 379,65 forinton jegyezték a kora reggeli 380,97 forint után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 18:17
„Tökéletes példakép” – száz éve született Grosics Gyula, emlékévet hirdettek
2026. február 4. 17:29
Részletek a Tour de Hongrie-ról – Kétféle „magyar csapat” lesz ott a rajtnál
×
×
×
×