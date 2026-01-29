ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 29. csütörtök
ROME, ITALY - OCTOBER 20: JosĂ¨ Mourinho head coach of AS Roma gestures during a training session at at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on October 20, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Silvia Lore/Getty Images )
Nyitókép: Silvia Lore/Getty Images

José Mourinho megrendült a BL-történelem egyik legőrültebb gólja után – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A 98. percben a kapusa által fejelt góllal jutott tovább a Benfica a Bajnokok Ligájában – nem csoda, ha még a sokat látott portugál vezetőedző is elérzékenyült.

Szerda éjjel 18 Bajnokok Ligája-meccset rendeztek az alapszakasz zárásaként – és kiemelkedett ezek közül José Mourinho és a Benfica csatája Mourinho volt csapatával, a Real Madriddal. Az edző két nappal korábban ünneplte 63. születésnapját, és most egészen drámai zárás után újra ünnepelhetett – írja az Index. A Benfica 4-2-es bravúros győzelemmel a 24. helyen éppen hogy bejutott a playoffba.

A portugálok az „életükért” küzdöttek, és a sorsuk nem is volt a saját kezükben, más eredményektől is függött, hogy bekerülnek-e a legjobb 24 közé, míg a 15-szörös BEK/BL-győztes vendégek már biztos továbbjutóként az első nyolcba kerülésért, és ezzel a biztos 16 közé kerülésért léptek pályára.

A hajrá döbbenetesen izgalmasan alakult. A hosszabbításban 3-2-re vezetett a Benfica a kilenc főre fogyatkozott spanyolok ellen, és Mourinhónak, a portugálok edzőjének segítői azt mondták, ezzel továbbjutásra áll csapata. Mourinho időhúzó szándékkal becserélte Franjo Ivanovicsot és António Silvát, ám ekkor szóltak neki, hogy mégsem állnak továbbjutásra, szükség lenne még egy gólra, így

az edző a 98. percben előre küldte ukrán kapusát, Anatolij Trubint, hogy a hazai szabadrúgásnál próbáljon meg kavarni valamit.

Jobbról, a Madrid térfelének közepéről a norvég Fredrik Aursnes adta be. A labda remek ívben tekeredett középre, a 199 centis kapus rárobbant, és nyolc méterről, mindenkit megelőzve, elemi erővel a hálóba fejelt. Thibaut Courtois, aki addig bravúrok sorozatát mutatta be, tehetetlen volt.

„A futballban már mindent megértem, ahogy mondani szoktam, nekem már minden déja vu, de ami ma este történt, az még nekem is új. Anatolij Trubin egész este nagyszerű volt, ahogy a többiek is, de sorozatban maradtak ki a helyzeteink.

Trubinról tudtam, hogy képes lesz rá, néhány hete, amikor Portóban vesztésre álltunk, majdnem befejelte az egyenlítő gólt.

Két méter magas, már csak az volt a kérdés, milyen lesz a beadás. Igazából szerencsések voltunk, hogy szabadrúgáshoz jutottunk, Aursnes tökéletesen tekerte középre a labdát, és onnan már csak be kellett fejelni. Persze nem akármilyen fejes volt” – mondta Mourinho, aki elismerte, hogy azt hitte, 3-2-vel már továbbjutók. Aztán kiderült, hogy mégsem, kell még egy gól: „Nem volt több cserém, kénytelen voltam előre küldeni a nagy fiút. Aki befejelte.”

bajnokok ligája

real madrid

benfica

josé mourinho

