ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.64
usd:
318.84
bux:
128194.87
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 28: Arne Slot, head coach of Liverpool, prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Liverpool FC and Qarabag FK at Anfield on January 28, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Ben Roberts - Danehouse/Getty Images)
Nyitókép: Ben Roberts - Danehouse/Getty Images

BL élőben: Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is pályán a zárófordulóban

Infostart

Tizennyolc mérkőzést játszanak egyszerre, este 9 órától a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának utolsó fordulójában. Az Arsenal és a Bayern München már továbbjutott, négy csapat már kiesett, 30 pedig a továbbjutásért játszik.

LIVERPOOL–QARABAG 0–0: Szoboszlai Dominik kezd, Kerkez Milos a kispadon ül egyelőre a Vörösöknél. Ryan Gravenberch húódik hátra, Virgil van Dijk mellé. Ha nyer a Liverpool, biztosan ott lesz a legjobb nyolcban.

MANCHESTER CITY–GALATASARAY 0–0: Sallai Roland jobbhátvédként kezd az előzetes felállítás szerint, ha így lesz, Jerémy Doku lesz az embere. Érdekes, hogy a törököknél játszik két ex-City-futballista, Leroy Sané és Ilkay Gündogan.

ARSENAL–KAJRAT 1–1: Nyolc perc alatt két gól esett, Gyökeres vezető gólja után Jorginho büntetőből egyenlített.

BARCELONA–KÖBENHAVN 0–1: Nagy meglepetésre Dadason góljával vezetnek a dánok.

ATHLETIC BILBAO–SPORTING CP 1–0: Sancet a gólszerző, nagyon fontos gól volt ez a baszkoknak.

CLUB BRUGGE–OLYMPIQUE MARSEILLE 1–0: Belga előny, Diakhon góljával.

MANCHESTER CITY–GALATASARAY 1–0: Erling Haaland gólra váltotta Jérémy Doku labdáját.

LEVERKUSEN–VILLARREAL 1–0: Malik Tillman vezetést szerzett.

ARSENAL–KAJRAT 2–1: Kai Havertz góljával újra vezetést szerzett a londoni csapat.

CLUB BRUGGE–OLYMPIQUE MARSEILLE 2–0: Vermant megduplázta az előnyt.

LIVERPOOL–QARABAG 1–0: Megvan a vezetés, Alexis Mac Alister hosszú idő után szerzett újra gólt.

ATHLETIC BILBAO–SPORTING CP 1–1: Kiegyenlítettek a portugálok, Diomande révén.

ATLÉTICO MADRID–BODÖ/GLIMT 1–0: Sörloth révén norvég gól a norvégok ellen.

PSG–NEWCASTLE 1–0: Dembélé kihagyott tizenegyese után négy perccel Vitinha vezetést szerzett.

PAFOSZ–SLAVIA 1–0: Vlad Dagomir gólja után ünnepeltek a ciprusiak.

LIVERPOOL–QARABAG 2–0: Hugo Ekitiké volt az előkészítő, Florian Wirtz a gólszerző.

NAPOLI–CHELSEA 0–1: Bajban az olaszok, Enzo Fernandez értékesítette a megítélt büntetőt.

Kezdőlap    Sport    BL élőben: Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is pályán a zárófordulóban

bajnokok ligája

liverpool

sallai roland

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is

Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is

Csaknem ezer kilométernyi hazai vasúti pályaszakasz felújítása mintegy 800 milliárd forintból valósul meg a következő években, míg a szentendrei HÉV-et érintő rekonstrukció és járműcsere teljes összege elérheti a 400 milliárd forintot – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. Beszámolt arról is, hogy az első nagyszabású beruházás a Gubacsi úti vasúti híd felújítása lesz, de később a személyszállításban releváns vasúti pályákat érintő munkálatok is elindulnak.
 

Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt van a Fed kamatdöntése!

Itt van a Fed kamatdöntése!

Idei első kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó ráta mértékét az amerikai Federal Reserve. A jegybank lépése megfelelt az elemzői és piaci várakozásoknak. A döntés nyilvánosságra hozatalát sajtótájékoztató követi, melyről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyit fizetnek ma a nagy láncok? Ennyit keresnek valójában a bolti dolgozók

Mennyit fizetnek ma a nagy láncok? Ennyit keresnek valójában a bolti dolgozók

A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3-4 százalékos inflációt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Iran 'time is running out' for nuclear deal as US military builds up in Gulf

Trump warns Iran 'time is running out' for nuclear deal as US military builds up in Gulf

Tehran says its armed forces are ready "with their fingers on the trigger" to respond to any aggression.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 20:05
Vereséggel búcsúztak a magyar kézisek, értékelt Chema Rodríguez
2026. január 28. 17:30
BL-dömping – Szoboszlaiék állhatnak bosszút a Ferencváros búcsúztatásáért
×
×
×
×