BL élőben: Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is pályán a zárófordulóban

LIVERPOOL–QARABAG 0–0: Szoboszlai Dominik kezd, Kerkez Milos a kispadon ül egyelőre a Vörösöknél. Ryan Gravenberch húódik hátra, Virgil van Dijk mellé. Ha nyer a Liverpool, biztosan ott lesz a legjobb nyolcban.

MANCHESTER CITY–GALATASARAY 0–0: Sallai Roland jobbhátvédként kezd az előzetes felállítás szerint, ha így lesz, Jerémy Doku lesz az embere. Érdekes, hogy a törököknél játszik két ex-City-futballista, Leroy Sané és Ilkay Gündogan.

ARSENAL–KAJRAT 1–1: Nyolc perc alatt két gól esett, Gyökeres vezető gólja után Jorginho büntetőből egyenlített.

BARCELONA–KÖBENHAVN 0–1: Nagy meglepetésre Dadason góljával vezetnek a dánok.

ATHLETIC BILBAO–SPORTING CP 1–0: Sancet a gólszerző, nagyon fontos gól volt ez a baszkoknak.

CLUB BRUGGE–OLYMPIQUE MARSEILLE 1–0: Belga előny, Diakhon góljával.

MANCHESTER CITY–GALATASARAY 1–0: Erling Haaland gólra váltotta Jérémy Doku labdáját.

LEVERKUSEN–VILLARREAL 1–0: Malik Tillman vezetést szerzett.

ARSENAL–KAJRAT 2–1: Kai Havertz góljával újra vezetést szerzett a londoni csapat.

CLUB BRUGGE–OLYMPIQUE MARSEILLE 2–0: Vermant megduplázta az előnyt.

LIVERPOOL–QARABAG 1–0: Megvan a vezetés, Alexis Mac Alister hosszú idő után szerzett újra gólt.

ATHLETIC BILBAO–SPORTING CP 1–1: Kiegyenlítettek a portugálok, Diomande révén.

ATLÉTICO MADRID–BODÖ/GLIMT 1–0: Sörloth révén norvég gól a norvégok ellen.

PSG–NEWCASTLE 1–0: Dembélé kihagyott tizenegyese után négy perccel Vitinha vezetést szerzett.

PAFOSZ–SLAVIA 1–0: Vlad Dagomir gólja után ünnepeltek a ciprusiak.

LIVERPOOL–QARABAG 2–0: Hugo Ekitiké volt az előkészítő, Florian Wirtz a gólszerző.

NAPOLI–CHELSEA 0–1: Bajban az olaszok, Enzo Fernandez értékesítette a megítélt büntetőt.