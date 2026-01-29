ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 29. csütörtök
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Ötven százalék az esély arra, hogy a Benfica és a Real Madrid újra találkozik Lisszabonban

Infostart

Öt angol csapat is bekerült a nyolc egyenes ági továbbjutó közé a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának zárásakor, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a Premier League gárdái dominálták a nyolcfordulós szakaszt. De mi olvasható még ki a végtáblázatból?

Az első, ebben a lebonyolítási rendben rendezett ligaszakaszban, a 2024–2025-ösben „csak” három angol került az első nyolcba, az Arsenal és a Liverpool mind a két évben a legjobbak között végzett. Az Ágyúsok most mind a nyolc meccsüket megnyerték, ráadásul a legtöbb gólt szerezték és a legkevesebbet kapták, vitathatatlanul a legjobb teljesítményt nyújtották. Egy évvel korábban harmadikok lettek a Liverpool és a Barcelona mögött.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata tavaly megnyerte a ligaszakaszt (akkor még a balhátvéd nélkül), 21 pontot szerezve, 17–5-ös gólkülönbséggel. Most kétszer veszített, de 18 ponttal így is harmadik lett, a Qarabag elleni záró 6–0-val alaposan feljavította a gólkülönbségét is 20–8-ra.

Az Arsenalon és a Liverpoolon kívül a Barcelona az egyedüli csapat, amelyik mind a két ligaszakaszt az első nyolcban zárta. Egy évvel korábban csak a legerősebb öt bajnokságból került be az egyenes ági továbbjutók közé csapat (három angol, két spanyol, egy olasz, egy német, egy francia), most az öt angol, valamint az egy német és egy spanyol mellé becsúszott az utolsó pillanatokban szerzett góljával a portugál Sporting is. Nincs ellenben olasz és nincs francia a már biztos nyolcaddöntősök között.

Érdemes még a portugáloknál maradni egy pillanatra. Nem csak azért, mert a másik lisszaboni csapat, a Benfica is csodát tett az utolsó pillanatokban (kapusa, az ukrán Anatolij Trubin a 98. percben gólt fejelt a Real Madridnak, ezzel a portugálok éppen csak, de befértek a playoffba), nagy figyelemre méltó ugyanis az a számsor, amelyik azt mutatja, hogy a legerősebb ligák csapatai átlagosan hány pontot szereztek meg a sorozatban a meccsenként gyűjthető háromból.

Angolok: 2,19, portugálok: 1,56, olaszok 1,53, németek 1,50, franciák 1,38, spanyolok 1,33, belgák 1,19, hollandok 0,88. Elképesztő az angolok fölénye, s szembetűnő, hogy a spanyoloknak milyen rossz félévük volt. (A Barcelona 5., a Real Madrid 9., az Atlético Madrid 14., lett, míg két csapat, a 29. Athletic Bilbao és a 35. Villarreal még a playoffba sem jutott be.)

Mind a két januárban, 2025-ben és 2026-ban is 16 ponttal végzett a nyolcadik helyezett, a kilencediknek pedig 15 volt, érdekes egybeesés. Ugyanakkor 2025-ben 11 ponttal nem jutott be a Dinamo Zagreb a rájátszásba, most a Benficának kilenc elég volt a 24. helyhez. Az Opta elemzőrendszer az utolsó forduló előtt 96 százalékosra írta az Olympique Marseille továbbjutási esélyét a playoffba – a maradék négy százalék realizálódott, a Bruges-ben 3–0-s vereséget szenvedő OM visszacsúszott a 25. helyre, s kiesett.

A lebonyolítási rend azonos az előző idényével. A legjobb nyolc már a nyolcaddöntőben van. Közülük, a ligatáblázaton kialakult sorrend alapján, mindegyik négy lehetséges ellenfélből kap majd csapatot, de ez a szám a pénteki sorsoláson megfeleződik.

A Liverpool és a Tottenham lehetséges ellenfelei: FC Bruges, Galatasaray, Juventus, Atlético Madrid.

Az Arsenal és a Bayern München lehetséges ellenfelei: Olympiakosz, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta.

A Manchester City és a Sporting CP lehetséges ellenfelei: Real Madrid, Internazionale, Bodö/Glimt, Benfica,

A Barcelona és a Chelsea lehetséges ellenfelei: PSG, Newcastle, Qarabag, Monaco.

A 2025-ös győztes PSG tavaly is kénytelen volt februárban „pótvizsgázni”, akkor a francia bajnokságból kapott ellenfelet, a Brestet. Ötven százalék az esélye, hogy most a Monacót kapja majd. Ha Luis Enrique legénysége túljut a februári rájátszáson, a Barcelonával vagy a Chelsea-vel találkozik majd.

Ugyancsak ötven százalék, hogy február 17-én vagy 18-án, a playoff első hetében, újra találkozik egymással, mégpedig ha igen, akkor újra Lisszabonban a Benfica és a Real Madrid. Szerdán a José Mourinho által irányított „Sasok” 4–2-re megverték a Madridot.

Péntekig még elképzelhető, hogy a rájátszásba került két német csapat, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen egymás ellen játszik. Mi több, a Bayern Münchennek egyelőre ötven százalék az esélye arra, hogy a nyolcaddöntőben német ellenfelet kap majd, a Dortmundot vagy a bayer Leverkusent.

Az idei BL-döntőt május 30-án a Puskás Arénában rendezik.

