Szoboszlai Dominik (j) és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai (b2) csapatuk edzésén Liverpoolban 2025. december 8-án. A Liverpool másnap az Internazionale ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Liverpool: Szoboszlairól és Kerkezről is áradozik a brit sajtó, most Kerkez adott gólpasszt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Liverpool hátrányból fordítva 4-1-re győzött a vendég Newcastle United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A Vörösök kezdőcsapatában ezúttal is helyet kapott Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, utóbbi viszont – az idény során nem először – jobb hátvédként. A meccs első félidejében többnyire a Szarkák akarata érvényesült, amit egy kapufa jelzett, majd a 36. percben Anthony Gordon éppen Kerkez lábai között lőtt a jobb alsó sarokba. A szünetig hátralévő szűk tíz percben Hugo Ekitike duplájával fordított a hazai csapat,

a második találatnál Kerkez indította mesteri kiugratással a francia támadót.

Térfélcserét követően már a Bajnokok Ligájában nyolcaddöntős Liverpool irányította a játékot és a német Florian Wirtz hajszálpontos lövésével eldöntötte a három pont sorsát. A ráadásban még Szoboszlai bal oldali szögletét követően a szintén francia Ibrahima Konaté állította be a végeredményt.

A mérkőzést egyaránt végigjátszó két magyar válogatott futballista csapata a sikerével lezárta az öt találkozóból álló nyeretlenségi sorozatát a Premier League-ben.

A brit lapok elemzései nagyon dicsérik a két magyart az Index összefoglalója szerint:

Thisisanfield.com: Szoboszlai 8, Kerkez 8. Szoboszlai jobbhátvéd volt, ami korlátozza képességeit a nyílt területeken. Egyszer tudott lövőhelyzetbe kerülni, a támadásszervezésből így is kivette a részét. Védőfeladatát hibátlanul látta el. Kerkez olyan labdát tálalt Ekitike elé annak második gólja előtt, amit nagyon kevesen vesznek észre a csapatból. A felismerés és a kiugratás maga a tökély. Sajnos Gordon lövése átment a lába alatt, bár időben odaért. Extra pontokat érdemel, hogy szembeszállt az óriás Dan Burnnel, amikor az beleszállt Gakpóba, pedig a labda nem is volt játékban.

Liverpool.com: Szoboszlai 7, Kerkez 7. Szoboszlait jobbhátvédbe rakta az edző, és itt is megfelelt. Nem igen hibázott, és nem is egy jó passza volt előre. A 19. percben remek labdával ugratta ki Szalaht. Kerkez lanyha kezdés után belenőtt a meccsbe. A balbekk nem zárta le Gordon előtt az utat, gól is lett belőle. Ezért a hibáért az Ekitike második gólja előtti pompás kiugratással kárpótolt. Állandó veszélyt jelentett kalandozásaink köszönhetően.

Premier League, 24. forduló:

Liverpool-Newcastle United 4-1 (2-1)

Liverpool: Szoboszlairól és Kerkezről is áradozik a brit sajtó, most Kerkez adott gólpasszt

liverpool fc

szoboszlai dominik

kerkez milos

