2025. december 27. szombat János
Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, a MOB elnökségi tagja az olimpiai selejtezőre készülő magyar női jégkorong-válogatott sajtótájékoztatóján a Magyar Sport Házában 2025. január 28-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Fontos feladatot kapott egy magyar szakember a téli olimpia jégkorongtornáján

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Bár a 2026-os téli olimpián nem lesz ott sem a férfi, sem a női magyar jégkorong-válogatott, jelentős sportdiplomáciai sikert ért el ismét a hazai szövetség elnöke. Kolbenheyer Zsuzsanna az InfoRádióban elmondta, hogy az edzőképzés fejlesztését a megnövekedett gyereklétszám miatt kiemelt jelentőségűnek tartja a szakágban.

Negyedszerre bízták meg a téli olimpián a női jégkorongtorna lebonyolításával Kolbenheyer Zsuzsannát. A Magyar Jégkorong Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, nagy megtiszteltetésnek, pozitív visszajelzésnek tartja, hogy az előző három torna után ismét felkérték a feladatra. A jégkorongtorna szervezéséért felelős testületben mindenféle ügyben kell döntés hozniuk már az olimpia előtt, majd a mérkőzések idején is, a magyar szakemberhez tartoznak majd az étkezéssel, a szállással, a sérülésekkel vagy éppen bármiféle doppinggal kapcsolatos problémák.

„Ott vagyok az összes mérkőzésen végig a csarnokban. Az a feladatom, hogy minden rendben menjen a tornán" – foglalta össze a korábbi válogatott jégkorongozó.

A magyar jégkorongsport legnagyobb sikere idén, hogy a férfi válogatott bennmaradt az A csoport elitjében, ugyanakkor a szövetségi elnök szomorú amiatt, hogy februárban a lányoknak nem sikerült a kvalifikáció az olimpiára. A Pat Cortina szövetségi kapitány által vezetett nemzeti együttes drámai körülmények között kapott ki 2-1-re a házigazda németektől a bremerhaveni selejtezőn.

Meglátása szerint a magyar szakág infrastrukturálisan nem áll rosszul, elsősorban a csarnokok számával elégedett, de a kisebb kluboknál és az edzőképzésben is lát lehetőséget a fejlődésre.„A jégkorongban nehéz azt mondani, hogy elegendő a jég, hiszen nagyon sok az új játékos, de az elmúlt 15 évben sokat változott a helyzet, a tao-rendszernek is köszönhetően sok pálya épült” – emlékeztetett Kolbenheyer Zsuzsanna, hozzátéve, hogy az edzőképzés fejlesztését a megnövekedett gyereklétszám és az egyre több klub miatt kiemelt jelentőségűnek tartja.

Felidézte, hogy a fiatalok mostani lehetőségei össze sem hasonlíthatók az ő generációjával, amikor még a nyitott pályákon az este 10 órakor és reggel 6 órakor kezdődő edzéseken az időjárás viszontagságaival küzdöttek hiányos védőfelszerelésekben.

Sport    Fontos feladatot kapott egy magyar szakember a téli olimpia jégkorongtornáján

jégkorong

téli olimpia

kolbenheyer zsuzsanna

