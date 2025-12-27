Fontos feladatot kapott egy magyar szakember a téli olimpia jégkorongtornáján

Negyedszerre bízták meg a téli olimpián a női jégkorongtorna lebonyolításával Kolbenheyer Zsuzsannát. A Magyar Jégkorong Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, nagy megtiszteltetésnek, pozitív visszajelzésnek tartja, hogy az előző három torna után ismét felkérték a feladatra. A jégkorongtorna szervezéséért felelős testületben mindenféle ügyben kell döntés hozniuk már az olimpia előtt, majd a mérkőzések idején is, a magyar szakemberhez tartoznak majd az étkezéssel, a szállással, a sérülésekkel vagy éppen bármiféle doppinggal kapcsolatos problémák.

„Ott vagyok az összes mérkőzésen végig a csarnokban. Az a feladatom, hogy minden rendben menjen a tornán" – foglalta össze a korábbi válogatott jégkorongozó.

A magyar jégkorongsport legnagyobb sikere idén, hogy a férfi válogatott bennmaradt az A csoport elitjében, ugyanakkor a szövetségi elnök szomorú amiatt, hogy februárban a lányoknak nem sikerült a kvalifikáció az olimpiára. A Pat Cortina szövetségi kapitány által vezetett nemzeti együttes drámai körülmények között kapott ki 2-1-re a házigazda németektől a bremerhaveni selejtezőn.

Meglátása szerint a magyar szakág infrastrukturálisan nem áll rosszul, elsősorban a csarnokok számával elégedett, de a kisebb kluboknál és az edzőképzésben is lát lehetőséget a fejlődésre.„A jégkorongban nehéz azt mondani, hogy elegendő a jég, hiszen nagyon sok az új játékos, de az elmúlt 15 évben sokat változott a helyzet, a tao-rendszernek is köszönhetően sok pálya épült” – emlékeztetett Kolbenheyer Zsuzsanna, hozzátéve, hogy az edzőképzés fejlesztését a megnövekedett gyereklétszám és az egyre több klub miatt kiemelt jelentőségűnek tartja.

Felidézte, hogy a fiatalok mostani lehetőségei össze sem hasonlíthatók az ő generációjával, amikor még a nyitott pályákon az este 10 órakor és reggel 6 órakor kezdődő edzéseken az időjárás viszontagságaival küzdöttek hiányos védőfelszerelésekben.