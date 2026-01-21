ARÉNA - PODCASTOK
A gyõztes magyar csapat a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntõjének E csoportjában játszott Spanyolország - Magyarország mérkõzés után a Belgrade Arenában 2026. január 20-án. A magyar válogatott ötméteresekkel 15-14-re legyõzte a címvédõ és világbajnok spanyol csapatot.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Faragó Tamás: a spanyolok feladták a kreatív pólót, Vogel Soma ismét kulcsfigura volt

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A magyar férfi vízilabda-válogatott a világ- és Európa-bajnoki címvédő Spanyolország legyőzésével bejutott a belgrádi Eb elődöntőjébe, ahol a görögök lesznek az ellenfelek. A Nemzet Sportolója az InfoRádióban elmondta: jó húzás volt Varga Zsolt részéről, hogy a torna elején inkább Csoma Kristóf védett többet, a „negyeddöntővel felérő” spanyolok elleni meccsen viszont végig Vogel Soma volt a kapuban, így megvoltak a tartalékai.

A magyar férfi vízilabda-válogatott a 11–11-es döntetlennel záruló rendes játékidőt követően ötméteresekkel legyőzte a vb-aranyérmes Spanyolországot, ezzel továbbjutott az elődöntőbe a belgrádi Európa-bajnokságon. Varga Zsolt csapatának két legeredményesebb játékosa ezúttal a három gólt szerző Nagy Ákos és a két találatig jutó Manhercz Krisztián volt. Folytatódott a magyar válogatott nagyszerű sorozata, az együttes 1993 óta egyetlen kivétellel mindig bejutott a legjobb négy közé az Eb-n.

Faragó Tamás az InfoRádióban úgy fogalmazott, az alapelvárást sikerült teljesíteni, az pedig tovább növeli a mostani siker értékét, hogy a világ- és Európa-bajnoki címvédő spanyolokat verte meg a magyar csapat. Kiemelte, hogy a mai vízilabdában a két kapus közötti különbség döntően befolyásolja az adott meccs kimenetelét. A középdöntőben a szerbek ellen nem a mieink felé billent a mérleg, a spanyolok ellen viszont nagyszerűen teljesített a kapuban Vogel Soma.

A Nemzet Sportolója szerint Varga Zsolt együttese végig egységes volt a sorsdöntő mérkőzésen,

a spanyolok mostani teljesítményét látva viszont úgy érzi, hogy „feladták azt a kreatív vízilabdát, amit korábban megszoktunk tőlük”.

Mint mondta, nagyon lehetett érezni a kétszeres világbajnok Felipe Perrone hiányát, a kapusaik közül Unai Aguirre és Eduardo Lorrio sem volt most a helyzet magaslatán, a három meghatározó mezőnyjátékosukat pedig több döntő szituációban „levették a pályáról” a magyarok, bár Sergi Cabanas lőtt négy gólt.

Vogel Soma immár sokadik alkalommal volt a magyar válogatott egyik legjobbja: a rendes játékidőben több bravúrt is bemutatott, az ötméterespárbajban pedig ismét brillírozott. Faragó Tamás úgy véli, a Ferencváros kapusa „különleges személyisége az egész nemzetközi vízilabdasportnak”, akit mindenki ismer és elismer, tisztelik a képességei miatt. A korábbi szövetségi kapitány megjegyezte: sokszor az az ember érzése, hogy „öt méteren belülről sokkal nehezebb neki gólt lőni, mint távolról”. Azt gondolja,

Vogel Soma a bravúrjaival most is döntően befolyásolta a mérkőzést.

Az olimpiai bronzérmes kapus teljesítménye külön figyelemre méltó amiatt, hogy csípősérülése, illetve komolyabb műtétje miatt kihagyta a tavalyi, szingapúri világbajnokságot. A Nemzet Sportolója kiemelte: nemcsak Vogel Soma, hanem a szakmai és az orvosi stáb is mindent megtett azért, hogy újra védhessen egy világversenyen, és bebizonyította, hogy továbbra is kulcsfigurája a csapatnak. Faragó Tamás szerint „jó húzás volt” Varga Zsolt részéről, hogy a belgrádi Eb elején inkább Csoma Kristóf védett többet, a „negyeddöntővel felérő” spanyolok elleni meccsen viszont végig Vogel Soma volt a kapuban, így megvoltak a tartalékai, és négy negyeden keresztül, valamint az ötmétereseknél is eksztázisban teljesített.

A belgrádi Európa-bajnokság pénteken az elődöntőkkel folytatódik, a magyar válogatott pedig Görögországgal találkozik. Faragó Tamás elmondta: előzetesen több szakértő is spanyol–görög döntőt várt, ami szerinte jelzi, milyen játékerőt képviselnek Sztilianosz Argiropuloszék. Jó kapusaik és kiváló mezőnyjátékosaik vannak, a taktikájuk pedig eléggé speciális, rendre azt keresik, hogyan tudnák elrontani az ellenfél játékát. Hozzátette:

biztosan nem lesz könnyű ellenük játszani, de ez a megállapítás igaz volt a spanyolok elleni összecsapásra is.

Képesnek tartja a magyar válogatottat arra, hogy kiharcolja a döntőbe jutást.

A másik ágon Szerbia már biztosította a helyét az elődöntőben. Ha a papírformának megfelelően a házigazda bejut a fináléba, ellenük játszana a magyar csapat a görögök legyőzése esetén. Faragó Tamás szerint az európai vízilabdában jelenleg van hat olyan válogatott, amelyik képes bármikor bárki ellen nyerni. Ez pedig azt jelenti, hogy egy-egy torna záró szakaszában minden egyes meccs nehéz, sokszor egy gól vagy egy apró momentum dönt.

„Ennek megfelelően az egyéni teljesítmények, és különösen a kapusok aktuális formája döntően befolyásolhatja az eredményt” – összegzett az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó.

(A nyitóképen: a győztes magyar csapat játékosai a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Spanyolország–Magyarország mérkőzés után a Belgrade Arenában 2026. január 20-án.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

