Átigazolás: Szoboszlai vezetőedzője bejelentést tett

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Mersey-parti együttes - Slot elmondása szerint - tisztában van a januári átigazolási időszak lehetőségeivel.

"Arra számítok, hogy marad a jelenlegi keret" - fogalmazott Slot, hozzáfűzve: ez nem zárja ki, hogy ha lehetőség kínálkozik, a klub fontolóra vegye azt.

A Liverpool a Bournemouth ellen lép pályára szombaton - a házigazdáknál bemutatkozhat a Ferencvárostól igazolt Tóth Alex -, és a Vörösök egyik nagy erősítése Mohamed Szalah, aki hét közben tért vissza az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepelt egyiptomi válogatottból. Slot azt mondta, a támadó jó fizikai állapotban van, ugyanakkor a találkozó előtti utolsó edzés alapján határoz majd arról, a kezdőcsapatban számol-e vele.

Aleksander Isak továbbra is harcképtelen és még hónapokig az is lesz annak nyomán, hogy a szárkapocscsontja eltört és még az ünnepek előtt megműtötték. A védő Ibrahima Konate további időt kapott az egyesülettől, hogy meggyászolja elhunyt édesapját.

Slot ugyanakkor a szűkebb merítési lehetőség ellenére bízik benne, hogy 13 tétmérkőzés óta veretlen együttese folytatni tudja remek szériáját, és megőrzi lendületét a hazai és nemzetközi sorozatokban.

"Nehéz megjósolni a jövőt, de versenyképes csapatunk van a világ bármely együttese ellen" - hangsúlyozta.