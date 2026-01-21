Beverekedték magukat az olaszok az elődöntőbe, a szerbekkel játszanak

Az összecsapás tétje ugyanaz volt, mint a keddi magyar-spanyol mérkőzésé, azaz a győztes a legjobb négy közé jut, a vesztes pedig az ötödik helyért játszik.

Az olaszok elsősorban hősies védekezésüknek köszönhették sikerüket, 25 kiállítást ítéltek meg velük szemben, a horvátok viszont ebből csak kilencet tudtak gólra váltani.

Az olaszok a pénteki elődöntőben a házigazda, olimpiai bajnok szerbekkel csapnak össze, a másik ágon a magyar válogatott a görögökkel találkozik.

középdöntő, 3. forduló, F csoport:

Georgia-Törökország 14-11 (1-3, 5-3, 2-3, 6-2)

Olaszország-Horvátország 13-10 (3-3, 2-0, 2-4, 6-3)

további eredmény:

Görögország-Románia 18-9 (5-0, 4-1, 4-4, 5-4)

A csoport végeredménye: 1. (elődöntős) Görögország 15 pont, 2. (elődöntős) Olaszország 12, 3. Horvátország 9, 4. Románia 6, 5. Georgia 3, 6. Törökország 0

Az Eb további programja

csütörtök:

a 11. helyért: Hollandia-Törökország 12.45

a 9. helyért: Franciaország-Georgia 15.15

a 7. helyért: Montenegró-Románia 18.00

az 5. helyért: Spanyolország-Horvátország 20.30

péntek, elődöntő:

MAGYARORSZÁG-Görögország 17.00

Szerbia-Olaszország 20.30