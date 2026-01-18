ARÉNA - PODCASTOK
Nagy Ádám (b) és a szerb Djordje Lazic a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntõjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

Férfi vízilabda Eb: heroikus küzdelemben maradt alul a szerbekkel szemben a magyar válogatott

Infostart

A magyar válogatott 15-14-es vereséget szenvedett a házigazda olimpiai bajnok szerb csapattól a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének vasárnapi második fordulójában.

A meccs elején még nagyon kiegyenlített volt a küzdelem. Aztán a második negyedben a szerbek egyre jobban elhúztak és 8-14-re vezettek. A harmadik negyedben ismét magára talált a magyar válogatott és sikerült lefaragni a hátrányból.

Az utolsó negyed is nekünk kedvezett, mert az egyik szerb játékost végleg kiállították sportszerűtlen viselkedéséért. De hiába volt az emberelőny, a szerbek remekül védekeztek és jók voltak a kontráik is. Az utolsó percekben aztán nem sikerült az egyenlítés, így a végeredmény: Szerbia-Magyarország 15-14.

Ez a mérkőzés kétségtelenül bevonul a magyar vízilabda történetébe. Az immáron elődöntős szerbek ezzel továbbra is veretlenek, amikor a fővárosukban ugranak medencébe kontinensviadalon, mérlegük 19-0.

A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.

