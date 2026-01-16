Csoboth Kevin szerződést bont a klubjával és feljelentést tesz

A Nemzeti Sport értesülései szerint a török klub kéthavi fizetéssel tartozik a 19-szeres magyar válogatott támadónak. Mivel a fizetési határidő lejárt, a 25 éves futballista egyoldalúan szerződést bont és feljelenti az ankaraikat a FIFA-nál. Ezzel a kölcsönszerződés megszűnik, és Csobothnak vissza kell térnie klubjához, a svájci St. Gallenhez.

„Csoboth Kevin kapcsán azért is jelenhettek meg azok a hírek, hogy nem számol vele a Genclerbirligi, mert a klubnál már tudták, hogy a játékos feljelenti a klubot a török szövetségnél. A FIFA ilyen esetekre vonatkozó előírásának megfelelően a Genclerbirliginek fizetési felszólítást küldtünk, aminek a határideje lejárt, így Csoboth Kevin egyoldalúan szerződést bont a török klubbal” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a játékos menedzsere, Filipovics Vladan.

A magyar játékos ezzel nehéz helyzetbe kerül, mivel a helvétek ismét kölcsönadnák,

ám ő ebben a szezonban már két csapatban játszott (a Genclerbirligi előtt pályára lépett a St. Gallenben is), így már nem kerülhetne olyan bajnokságba, ahol ősszel kezdődött az idény. A futballista és ügynöke ugyanakkor bízik benne, hogy a különleges körülmények miatt a FIFA kivételt tesz vele.

„A FIFA-nak jelezni fogjuk a történteket és kérvényezzük, hogy Csoboth Kevin egy harmadik csapatban is pályára léphessen ebben az idényben, mert ha ezt az engedélyt nem kapjuk meg, akkor csak olyan bajnokságba igazolhat, amelyben most kezdődik az új idény. Bízunk a kedvező elbírálásban” – mondta Filipovics.

A szélső szeptemberben került a St. Gallentől kölcsönbe a török élvonalban szereplő klubhoz, amelynél azóta már a harmadik vezetőedző, illetve a második elnök irányítja a klubot, de a sportigazgató személye is többször változott. A gárda a bennmaradásért küzd, a tabellán 11. helyen áll, három pont az előnye a már kieső helyen lévő Kayserisporral szemben.