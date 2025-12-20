Valter Attila célba vette a Tour de France-t

A Vismától távozó, olimpiai negyedik helyezett sportoló az M1 aktuális csatornán elmondta: sikerült kipihennie magát, ötödik hete teljesített komolyabb edzésmunkát és már most el tudta érni azt a szintet, ahol tavaly ilyenkor is járt, viszont most mélyebbről kellett indulnia.

A szabályok értelmében decemberig a Visma mezében kell edzenie, de már az új kerékpárral, amit mihamarabb meg kell szoknia. Új csapatát nagyon profinak tartja, ahol nem az a lényeg, most mennyire erős, hanem amikor kell, akkor mennyire lesz erős. Valter több mint öt éve versenyez a világ élvonalában,

de a Tour de France-indulással kapcsolatban próbál racionális maradni.

Ebben sokat segítenek neki a csapattársai. "Van olyan nagyon tehetséges fiatal csapattársam, aki - ha jól tudom - még csak egy vagy két Grand Tour-versenyen indult, és kérdezték, hogy idén hol akar indulni, ő pedig mondta, hogy neki mindegy, csak ne a Tour de France-on. Ezek a perspektívák engem is egy kicsit a másik oldalra helyeznek, hogy igen, előttem is annyi verseny van még, amit nem nyertem meg, mondhatni az összes" - magyarázta.

Hangsúlyozta: egyrészt sokkal fontosabb jól menni jó versenyeken, mint elindulni valahol, másrészt viszont már megérett az óriási vágy, hogy egyszer szeretne részt venni a francia körversenyen. Valter jövőre egyértelműen

jobb évet szeretne, mint az idei, eredményekben és érzésekben is, mert idén semmilyen szinten nem érezte jól magát.

"Ilyenkor a kerékpározás szeretete is könnyebben elkopik, és én ezt szeretném visszakapni. Itt már az első két hétben éreztem magamban a tüzet és tudom, ilyenkor az eredmények is jönni fognak" - szögezte le.