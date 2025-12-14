ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 14. vasárnap Szilárda
Bárány Donát (j3), a Debrecen játékosa örül, miután gólt szerzett a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Debreceni VSC mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. december 14-én.
Nyitókép: Illyés Tibor, MTI/MTVA

Megint kikapott otthon a Ferencváros, marad élen a Győr

Infostart

A Debrecen egygólos győzelmet aratott a címvédő Ferencváros vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának második vasárnapi mérkőzésén. Így a Győr maradt a tabella élén, a Paks viszont felzárkózott a Fradira.

A harmadik hajdúságiak a sikerükkel pontszámban utolérték, de rosszabb gólkülönbségük miatt megelőzni nem tudták a fővárosi riválisukat. Az FTC sorozatban három siker után kapott ki, így nem tudta visszavenni az első helyet a Győrtől. A zöld-fehérek ebben az idényben gyengén szerepelnek hazai pályán, ugyanis eddigi kilenc meccsükből csupán hármat nyertek meg és immár negyedszer vesztettek.

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 0-1 (0-0)

Groupama Aréna, 10 657 néző, v.: Berke

gólszerző: Bárány (75.)

sárga lap: Romao (34.), Varga B. (91.), illetve Youga (89.)

A Debrecen a második félidőben a harmadik, egyúttal legnagyobb helyzetét már nem hibázta el: Szalai nagy hibája után a csereként beállt Komáromi első labdaérintéséből gólpasszt adott Báránynak, aki egy szép csel után talált a hálóba.

A Paks simán, 2-0-ra győzött a sereghajtó Kazincbarcika vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, Mezőkövesden.

Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC 0-2 (0-1)

Mezőkövesd, v.: Molnár

gólszerzők: Szendrei (40., 60.)

sárga lap: Slogar (13.), Rasheed (74.), illetve Szendrei (45.), Szekszárdi (64.), Balogh (67.), Vécsei (92.)

