Megint kikapott otthon a Ferencváros, marad élen a Győr

A harmadik hajdúságiak a sikerükkel pontszámban utolérték, de rosszabb gólkülönbségük miatt megelőzni nem tudták a fővárosi riválisukat. Az FTC sorozatban három siker után kapott ki, így nem tudta visszavenni az első helyet a Győrtől. A zöld-fehérek ebben az idényben gyengén szerepelnek hazai pályán, ugyanis eddigi kilenc meccsükből csupán hármat nyertek meg és immár negyedszer vesztettek.

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 0-1 (0-0)

Groupama Aréna, 10 657 néző, v.: Berke

gólszerző: Bárány (75.)

sárga lap: Romao (34.), Varga B. (91.), illetve Youga (89.)

A Debrecen a második félidőben a harmadik, egyúttal legnagyobb helyzetét már nem hibázta el: Szalai nagy hibája után a csereként beállt Komáromi első labdaérintéséből gólpasszt adott Báránynak, aki egy szép csel után talált a hálóba.

A Paks simán, 2-0-ra győzött a sereghajtó Kazincbarcika vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, Mezőkövesden.

Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC 0-2 (0-1)

Mezőkövesd, v.: Molnár

gólszerzők: Szendrei (40., 60.)

sárga lap: Slogar (13.), Rasheed (74.), illetve Szendrei (45.), Szekszárdi (64.), Balogh (67.), Vécsei (92.)