Kikaptunk a lengyelektől is a budapesti válogatott hokitornán

Infostart

Az utolsó, negyedik helyezett magyar férfi jégkorong-válogatott 5-2-re kikapott a lengyel csapattól a budapesti Sárközy Tamás Emléktorna vasárnapi zárómérkőzésén.

Ezzel a tornát a lengyelek nyerték, a három vereséget szenvedő mieink a negyedik helyen végeztek.

Eredmény, 3. forduló:

Lengyelország-Magyarország 5-2 (1-0, 1-1, 3-1)

gól: Lewandowski (7.), Kielbicki (25.), Slusarczyk (42.), Tycynski (51.), Narog (56.), illetve Terbócs (24.), Szabó (49.)

Majoross Gergely szövetségi kapitány, akit hivatalosan a mérkőzés előtt iktattak be a sportág magyar halhatatlanjai közé, két helyen változtatott a szombati összecsapáshoz képest. A kapuban Horváth Dominik kapott helyet, a csatársorból Hári kimaradt és helyére Bartalis került. A támadótriók és a védőpárok összetételén is változtatott a szakmai stáb.

Az biztos volt, hogy a magyarok az utolsó, negyedik helyen zárnak, ugyanakkor a lengyelek számára a siker tornagyőzelmet ért a két olimpiai résztvevő, a francia és az olasz csapat előtt.

Hiába védekezett ki egy emberhátrányt a házigazda, ahogy kiegészült, Lewandowski gólt ütött a kapu torkából. Később Dobos és Bartalis előtt adódott helyzet, ezek kimaradtak, majd Lewandowski lövése csattant a felső vason.

Jól kezdte a második harmadot a magyar válogatott, ugyanis Terbócs köténygóllal egyenlített. Azonban 78 másodperc múlva Kielbicki saját harmadából indulva lekorcsolyázta a hazai védelmet, és kilőtte a kapu bal oldalát. A folytatásban két hazai fór is kimaradt, így a magyarok egygólos hátránnyal várták az utolsó felvonást.

A harmadik húsz perc rosszul indult, mert másfél perc után Slusarczyk megelőzte védőjét, és a hosszú sarokba lőtt. Módosította sorait a házigazda, Szabó már nemcsak a védelemben, hanem olykor a támadóalakzatban is helyet kapott, és a 49. percben szép csel után fonákkal nem hibázott. Két és fél perc múlva megint nem volt szerencséje a hazaiaknak, Tyczynski középre adása Csollák korcsolyájáról pattant a kapuba.

Öt perccel a vége előtt a kapus helyett mezőnyjátékos jött a jégre, de Narog saját zónájából betalált, ezzel végleg eldöntötte a meccset.

Korábban:

  • Franciaország–Olaszország 2-1
  • Olaszország-Magyarország 2-1
  • Lengyelország-Franciaország 4-3, szétlövés után
  • Franciaország-Magyarország 5-2
  • Lengyelország-Olaszország 4-2

A végeredmény:

  1. Lengyelország 8 pont,
  2. Franciaország 7,
  3. Olaszország 3,
  4. Magyarország 0

budapest

jégkorong

magyar válogatott

