Irigykedve nézhetjük a női kézilabda-vb elődöntőit

Lakhatási válság, sátorvároskrízis – Így találja Írországot a bevezetés előtt álló EU-s migrációs paktum

Kevés szó esik róla, de Írország elérése sok migránsnak fő célja, ám az országban gyakorlatilag elfogyott az elérhető lakóhely, a kormány pedig a szociális háló visszavágásán dolgozik, elébe menve az uniós migrációs paktum hatásainak. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban beszélt a részletekről.