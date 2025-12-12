ARÉNA - PODCASTOK
Vámos Petra (k), valamint a holland Lois Abbingh (b) és Nikita Van Der Vliet (j) a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság negyeddöntõjében játszott Hollandia - Magyarország mérkõzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 10-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

Irigykedve nézhetjük a női kézilabda-vb elődöntőit

Infostart / MTI

Miután a magyar válogatott elbukott a negyeddöntőben a hollandok ellen, pénteken jönnek az elődöntők – de lesz a tévében síelés, darts, snooker és egy kis foci is a topligákból.

A péntek élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

december 12,. péntek:

M4 Sport

17.45: Kézilabda, női világbajnokság, elődöntő, Németország-Franciaország

20.45: Kézilabda, női világbajnokság, elődöntő, Hollandia-Norvégia

Sport 1

13.30, 20.00: Darts, világbajnokság, 2. nap, London

Sport 2

13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

Eurosport 1

10.00: Alpesisí, vk, St. Moritz, nők, lesiklás

11.45: Biatlon, vk, Hochfilzen, férfiak, 10 km sprint

12.45: Szabadstílusú sí, világkupa, Val Thorens

14.00, 19.45: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, 2. forduló

Eurosport 2

07.45: Triatlon, PTO Tour Doha

14.15: Biatlon, vk, Hochfilzen, nők, 7,5 km sprint

15.35: Síugrás, vk, Klingenthal

17.05: Sífutás, vk, Davos, férfiak és nők, csapatsprint

19.00: Golf, Grant Thornton Invitational, 1. nap

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Girona

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-RB Leipzig

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Pisa

