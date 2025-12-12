Irigykedve nézhetjük a női kézilabda-vb elődöntőit

A péntek élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
december 12,. péntek:
M4 Sport
17.45: Kézilabda, női világbajnokság, elődöntő, Németország-Franciaország
20.45: Kézilabda, női világbajnokság, elődöntő, Hollandia-Norvégia
Sport 1
13.30, 20.00: Darts, világbajnokság, 2. nap, London
Sport 2
13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
Eurosport 1
10.00: Alpesisí, vk, St. Moritz, nők, lesiklás
11.45: Biatlon, vk, Hochfilzen, férfiak, 10 km sprint
12.45: Szabadstílusú sí, világkupa, Val Thorens
14.00, 19.45: Sznúker, európai sorozat, Blackpool, Shoot Out, 2. forduló
Eurosport 2
07.45: Triatlon, PTO Tour Doha
14.15: Biatlon, vk, Hochfilzen, nők, 7,5 km sprint
15.35: Síugrás, vk, Klingenthal
17.05: Sífutás, vk, Davos, férfiak és nők, csapatsprint
19.00: Golf, Grant Thornton Invitational, 1. nap
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Girona
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-RB Leipzig
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Pisa