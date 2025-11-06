ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök
A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Sportközpontban 2025. november 5-én. A csapat másnap a bolgár Ludogorec csapatát fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.
Nyitókép: Illyés Tibor

Ferencváros–Ludogorec: ne ismétlődjön meg a történelem este!

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Csütörtök este kilenc órakor a Ferencváros a bolgár Ludogorecet fogadja, Európa-liga-mérkőzésen. Robbie Keane csapata várakozáson felül szerepelt az első három fordulóban.

Talán a legvérmesebb Fradi-hívek sem gondolták, hogy három forduló után hét ponttal áll majd a csapat az Európa-ligában, az összesített tabellán hetedik, ami azt jelenti, hogy az eddig lejátszott mérkőzések alapján egyenes ágon bejutna a tavaszi nyolcaddöntőbe.

Ugyanakkor a két győzelmet idegenben aratta, a belga Genk és az osztrák Salzburg ellen, a hazai mérkőzésen, még az 1. fordulóban, az utolsó pillanatban mentett meg legalább egy pontot a Viktoria Plzen ellen.

A mostani ellenfél, a bolgár Ludogorec három ponttal áll, noha már kétszer is játszott otthon. Győzelemmel kezdett idegenben, a Malmö ellen, majd otthon kikapott a Betistől, s idegenben, két gólt is szerezve, a berni Young Boystól. Nem mondhatni, hogy meglepő vereségeket szenvedett volna, vagy, hogy gyengébb csapatoktól kapott ki, eddig – talán a malmői bravúrt leszámítva – a papírformát teljesült be.

A bolgárok 2025-ben kétszer is megmérkőztek már a Ferencvárossal, a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében. A hazai gól nélküli döntetlen után nagyon sima vereséget szenvedtek az Üllői úton. A Fradi akkor 3–0-ra nyert

(Varga Barnabás két, Szalai Gábor egy gólt szerzett).

De azóta sok minden történt Razgradban, egyebek mellett a Ludogorec edzőt váltott. A portugál Rui Mota helyét a múlt hónap utolsó napjaiban az addig a második csapatnál dolgozó Todor Zsivondov vette át.

Az első mérkőzésén a Bolgár Kupában a Ludgorec 3–2-re nyert a második osztályban középcsapatnak számító Csernormorec Burgasz ellen, majd a bajnokságban gól nélküli döntetlent játszott a várnai Cserno Moréval.

Az edző egyik feladata, hogy rendbe rakja a védelmet, amely az említett gól nélküli döntetlen előtt három mérkőzésen tíz gólt kapott.

Érdekes, hogy

2019-ben is „duplán” találkozott a két csapat, a nyári BL-selejtezők után októberben és novemberben az Európa-liga főtábláján játszottak. Reméljük, nem ismétli magát a történelem,

akkor a magyar bajnok jutott tovább a BL-selejtező következő fordulójában, de a Ludogorec 3–0-ra megverte a Ferencvárost október 3-án, az Európa-ligában. Akkor is egy másik vezetőedző jött el a Ludogoreccel Budapestre, Sztaniszlav Gencsev, nem pedig Sztoicso Sztoev, aki még a nyári mérkőzéseken vezette a razgradi játékosokat.

Ferencváros–Ludogorec: ne ismétlődjön meg a történelem este!

ferencváros

európa-liga

ludogorec

