Egyre több adat szól a Ferencváros áttelelése mellett a nemzetközi porondon

Maximálisan bíznak a Ferencváros győzelmében a fogadók - derül ki a Szerencsejáték Zrt. szerdai közleményéből, amely a csütörtöki FTC-Ludogorec Európa Liga-találkozó kapcsán készült.

A magyar bajnok az alapszakasz eddigi három fordulójában hét pontot gyűjtött. A társaság kiemeli: arra, hogy Robbie Keane csapata legalább 12 pontot szerez a főtáblán, korábban 2,03-as nyereményszorzóval is lehetett fogadni, jelenleg ez az odds 1,50. A cég sportfogadási szakértői szerint a zöld-fehérek akár 14 pontot is gyűjthetnek, ez az opció jelenleg 1,80-as nyereményszorzót ér, és az eddig beérkezett tippek azt mutatják, hogy a fogadók bíznak ebben a kimenetelben.

A közlemény alapján már a korábbi hazai El-találkozón is egyértelműen az FTC mellett tették le voksukat a sportfogadók - a Plzen elleni budapesti mérkőzésen a tippek 79 százaléka érkezett a zöld-fehérek sikerére, s ez az arány tovább nőtt az El-sikerek hatására: jelenleg a fogadók 95 százaléka várja a Fradi sikerét, míg 56 százalék úgy gondolja, hogy legalább kétgólos hazai győzelem születik a Groupama Arénában.

"Ebben újfent kulcsszerepe lehet a remek formában lévő Varga Barnabásnak, aki az FTC színeiben minden pályára lépése alkalmával a kapuba talált a Plzen elleni El-mérkőzés óta, vagyis zsinórban hét klubmérkőzésen volt eredményes. Ha csak a nemzetközi kupameccseket tekintjük, akkor nyolc gólnál jár a válogatott támadó, ebből kettőt a Ludogorec Razgrad ellen szerzett a két csapat augusztusi BL-selejtezőjén, amikor 3-0-ra nyert hazai pályán a Fradi" - írja a Szerencsejáték Zrt.

A csütörtöki találkozó kapcsán a nyereményszorzók és a fogadók szerint is ő a legesélyesebb arra, hogy a kapuba talál: 2,20-as oddsal fogadható, hogy legalább egy gólt szerez, de a játékosok akár az újabb duplázást is elképzelhetőnek tartják 5,25-ös nyereményszorzó mellett.

Az FTC remek teljesítményének hatására a továbbjutásra vonatkozó nyereményszorzók is változtak: a kezdeti 1,85-ös odds 1,65-re csökkent, míg arra, hogy a legjobb nyolc között végez a főtáblán a Ferencváros, 23-as odds helyett most 6,00-s szorzóval lehet fogadni.