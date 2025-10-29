Sajtóhír: úgy tűnik, Robbie Keane nem hagyja el a Ferencvárost

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a The Scottish Sun nevű skót lap a Coral fogadóiroda oddsai alapján kedden még azt írta, Ange Postecoglou után a Ferencvárost irányító Robbie Keane a második legesélyesebb jelölt a Celtic labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjára. Kevesebb mint egy nappal később már mást mutatnak a szorzók. Jelenleg az Ipswich Townnál 2021 óta dolgozó Kieran McKenna glasgow-i kinevezéséért járna a legkevesebb pénz.

Az oddsok alapján a 39 éves északír szakember vette át az első helyet Ange Postecogloutól a legesélyesebb jelöltek listáján. A Nottingham Foresttől nemrég menesztett Postecoglou esetleges Celtichez való érkezése ötszörös, míg Robbie Keane, a norvég Kjetil Knutsen és a skót Shaun Maloney kinevezése hatszoros pénzt fizetne a helyesen tippelőknek.

Közben az Index úgy értesült, a Celtictől hivatalos ajánlat és informális megkeresés sem futott be kedd estig az FTC-hez Robbie Keane-ért, aki ma este a Békéscsaba elleni Magyar Kupa-mérkőzésen irányítja a zöld-fehér csapatot.

Skót lapinformációk szerint a Celtic vezetősége már megkezdte a tárgyalásokat Kieran McKenna lehetséges kivásárlásáról az Ipswich Townnal, így úgy tűnik, a ferencvárosi szurkolók megnyugodhatnak, nem hagyja el a magyar rekordbajnokot Robbie Keane.