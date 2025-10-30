A Fradi bolgár ellenfele szerződést bontott a vezetőedzővel

A bolgár klub honlapja csütörtökön számolt be arról, hogy már zajlanak a tárgyalások a portugál szakember és stábja szerződésének felbontásáról a csapat elmúlt hónapokban mutatott gyenge teljesítménye miatt. Közben már azt is közölte a vezetés, hogy a csütörtöki (mai), Csernomorec Burgasz elleni kupamérkőzésen már Todor Zsivondov, a második csapat edzője irányítja az együttest.

A 14-szeres bolgár bajnok öt tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbb a Montana elleni bajnokin győzött, még szeptemberben, hazája pontvadászatában a negyedik helyen áll.

A Ferencváros jövő csütörtökön 21 órakor fogadja a Ludogorecet a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.

Az idén már találkozott egymással a két együttes: a zöld-fehérek a Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójában 3–0-s összesítéssel búcsúztatták a razgradiakat.