Rui Mota vezetõedzõ a Ludogorec labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. augusztus 11-én. A bolgár csapat a Ferencváros ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezõ harmadik fordulójának visszavágóján.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi bolgár ellenfele szerződést bontott a vezetőedzővel

Infostart / MTI

Menesztik posztjáról Rui Motát, a labdarúgó Európa-ligában jövő csütörtökön a Ferencvároshoz látogató Ludogorec vezetőedzőjét.

A bolgár klub honlapja csütörtökön számolt be arról, hogy már zajlanak a tárgyalások a portugál szakember és stábja szerződésének felbontásáról a csapat elmúlt hónapokban mutatott gyenge teljesítménye miatt. Közben már azt is közölte a vezetés, hogy a csütörtöki (mai), Csernomorec Burgasz elleni kupamérkőzésen már Todor Zsivondov, a második csapat edzője irányítja az együttest.

A 14-szeres bolgár bajnok öt tétmérkőzés óta nyeretlen, legutóbb a Montana elleni bajnokin győzött, még szeptemberben, hazája pontvadászatában a negyedik helyen áll.

A Ferencváros jövő csütörtökön 21 órakor fogadja a Ludogorecet a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.

Az idén már találkozott egymással a két együttes: a zöld-fehérek a Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójában 3–0-s összesítéssel búcsúztatták a razgradiakat.

