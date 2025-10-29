Megvan az első nyolcaddöntős a kupában

Sajbán Máté a 36. percben szerzett vezetést a borsodiaknak, majd a 69. percben is betalált, ezzel eldöntötte a továbbjutást. A nyáron a Zalaegerszegtől szerződtetett 29 éves csatár eddig nem volt eredményes a DVTK-ban.
Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest már az előző fordulóban kiesett.
A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd – ha szükséges –, tizenegyespárbaj következik.
Az M4 Sport szerdán a Vasas–Mezőörs és a Ferencváros–Békéscsaba, míg csütörtökön a Debrecen–Budapest Honvéd összecsapást közvetíti élőben. A nyolcaddöntő párosításának sorsolása közvetlenül az utóbbi találkozó után lesz az M4 Sport stúdiójában.
Eredmény, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):
- Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)
szerdán játsszák:
- Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC 12.30
- Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 12.30
- Majosi SE (NB III)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 12.30
- Kelen SC (BLSZ I.)-Kolorcity Kazincbarcika SC 12.30
- Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 12.30
- FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II) 17.00
- Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III) 17.00
- Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (vármegyei I.) 17.15
- HR-Rent Kozármisleny (NB II)-ESMTK (NB III) 17.30
- TO FC-Pilisi LK (vármegyei I.) 18.00
- Ferencvárosi TC-Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 20.00
- MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 20.00
csütörtökön játsszák:
- III. Kerületi TVE (NB III)-Soroksár SC (NB II) 12.30
- Zalaegerszegi TE FC-Budafoki MTE (NB II) 18.00
- Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00