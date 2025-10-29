ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.37
usd:
333.9
bux:
0
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Megvan az első nyolcaddöntős a kupában

Infostart / MTI

A Diósgyőr 2–0-ra nyert a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen a labdarúgó Mol Magyar Kupa negyedik fordulójának nyitómérkőzésén kedd este, és elsőként a nyolcaddöntőbe jutott.

Sajbán Máté a 36. percben szerzett vezetést a borsodiaknak, majd a 69. percben is betalált, ezzel eldöntötte a továbbjutást. A nyáron a Zalaegerszegtől szerződtetett 29 éves csatár eddig nem volt eredményes a DVTK-ban.

Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest már az előző fordulóban kiesett.

A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd – ha szükséges –, tizenegyespárbaj következik.

Az M4 Sport szerdán a Vasas–Mezőörs és a Ferencváros–Békéscsaba, míg csütörtökön a Debrecen–Budapest Honvéd összecsapást közvetíti élőben. A nyolcaddöntő párosításának sorsolása közvetlenül az utóbbi találkozó után lesz az M4 Sport stúdiójában.

Eredmény, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

  • Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)

szerdán játsszák:

  • Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC 12.30
  • Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 12.30
  • Majosi SE (NB III)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 12.30
  • Kelen SC (BLSZ I.)-Kolorcity Kazincbarcika SC 12.30
  • Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 12.30
  • FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II) 17.00
  • Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III) 17.00
  • Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (vármegyei I.) 17.15
  • HR-Rent Kozármisleny (NB II)-ESMTK (NB III) 17.30
  • TO FC-Pilisi LK (vármegyei I.) 18.00
  • Ferencvárosi TC-Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 20.00
  • MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 20.00

csütörtökön játsszák:

  • III. Kerületi TVE (NB III)-Soroksár SC (NB II) 12.30
  • Zalaegerszegi TE FC-Budafoki MTE (NB II) 18.00
  • Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00

Kezdőlap    Sport    Megvan az első nyolcaddöntős a kupában

labdarúgás

mol

dvtk

diósgyőr

magyar kupa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

A hazai nyugdíjrendszerben a fenntarthatóságot azok az ellátások veszélyeztetik, amelyeknek nincs járuléktámogatása – mondta az InfoRádióban a nyugdíjszakértő, aki ebbe a kategóriába sorolta a Nők 40 korkedvezményt, a 13. havi nyugdíjat és a tervezett 14. havi nyugdíjat. Indoklása szerint ahogy telik az idő, egyre több magyar nő teljesíti a program feltételeit, de közben korábban kiszáll a járulékot fizetők köréből.
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megpiszkálhatták a devizaárfolyamokat, tagad a pénzügyminiszter

Megpiszkálhatták a devizaárfolyamokat, tagad a pénzügyminiszter

Thaiföld nem manipulálja a devizaárfolyamokat – közölte a pénzügyminiszter, aki szerint a jegybank beavatkozás nélkül is képes kezelni a helyi pénznem, a baht árfolyamát, és a kormány legkésőbb decemberig szigorítja az illegális pénzmozgások ellenőrzését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan az első budapesti kerület, ahol korlátozzák a beköltözést: ezt a városrészt érinti a tiltás

Megvan az első budapesti kerület, ahol korlátozzák a beköltözést: ezt a városrészt érinti a tiltás

Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa about to hit Cuba as Jamaican PM declares 'disaster area'

Hurricane Melissa about to hit Cuba as Jamaican PM declares 'disaster area'

The damage in Jamaica won't begin to become clear until daybreak - but PM Andrew Holness warns there are reports of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 06:24
Újabb fájó edzőkivásárlás sújthatja a Fradit? – skót sztárklubnál jött szóba Robbie Keane neve
2025. október 28. 20:00
Elgázolt egy 81 éves férfit a sztárcsapat focikapusa
×
×
×
×