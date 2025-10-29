Megvan az első nyolcaddöntős a kupában

Sajbán Máté a 36. percben szerzett vezetést a borsodiaknak, majd a 69. percben is betalált, ezzel eldöntötte a továbbjutást. A nyáron a Zalaegerszegtől szerződtetett 29 éves csatár eddig nem volt eredményes a DVTK-ban.

Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest már az előző fordulóban kiesett.

A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd – ha szükséges –, tizenegyespárbaj következik.

Az M4 Sport szerdán a Vasas–Mezőörs és a Ferencváros–Békéscsaba, míg csütörtökön a Debrecen–Budapest Honvéd összecsapást közvetíti élőben. A nyolcaddöntő párosításának sorsolása közvetlenül az utóbbi találkozó után lesz az M4 Sport stúdiójában.

Eredmény, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)

szerdán játsszák:

Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC 12.30

Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 12.30

Majosi SE (NB III)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 12.30

Kelen SC (BLSZ I.)-Kolorcity Kazincbarcika SC 12.30

Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 12.30

FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II) 17.00

Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III) 17.00

Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (vármegyei I.) 17.15

HR-Rent Kozármisleny (NB II)-ESMTK (NB III) 17.30

TO FC-Pilisi LK (vármegyei I.) 18.00

Ferencvárosi TC-Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 20.00

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 20.00

csütörtökön játsszák: