Komoly gond miatt maradt el Szoboszlai Dominik és Arne Slot sajtótájékoztatója

Az angol bajnok Liverpool FC labdarúgócsapata nem érkezett meg időben Frankfurtba, így elmaradt a gárda hivatalos sajtótájékoztatója a két együttes szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.

A Premier League-ben címvédő gárda technikai okok miatt órákig nem tudott felszállni a repülővel, ezért a Deutsche Bank Parkban Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik sem oszthatta meg gondolatait az újságírókkal – a magyar válogatott kapitánya volt ugyanis a kijelölt játékos, mivel korábban ő játszott német nyelvterületen, így kiválóan beszéli a házigazdák és a helyi újságírók nyelvét.

Internetes források szerint a Liverpool FC gépe végül kedden késő este útnak indult Frankfurtba.

Az angol bajnokcsapat az előző négy tétmérkőzését elveszítette, legutóbb 1953-ban kapott ki sorozatban ötször.