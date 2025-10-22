ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (b) és Arne Slot vezetõedzõ (k) az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Everton mérkõzésének végén a liverpooli Anfiled Raod-i Stadionban 2025. szeptember 20-án. A Liverpool 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/Rui Vieira

Komoly gond miatt maradt el Szoboszlai Dominik és Arne Slot sajtótájékoztatója

Infostart / MTI

Baj volt a Liverpool futballcsapatának repülőgépével, ezért nem érkeztek meg időben kedden, így elmaradt a szerdai Bajnokok Ligája-meccs előtti szokásos sajtótájékoztató. Szoboszlai Dominik lett volna a kijelölt nyilatkozó a játékosok közül.

Az angol bajnok Liverpool FC labdarúgócsapata nem érkezett meg időben Frankfurtba, így elmaradt a gárda hivatalos sajtótájékoztatója a két együttes szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.

A Premier League-ben címvédő gárda technikai okok miatt órákig nem tudott felszállni a repülővel, ezért a Deutsche Bank Parkban Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik sem oszthatta meg gondolatait az újságírókkal – a magyar válogatott kapitánya volt ugyanis a kijelölt játékos, mivel korábban ő játszott német nyelvterületen, így kiválóan beszéli a házigazdák és a helyi újságírók nyelvét.

Internetes források szerint a Liverpool FC gépe végül kedden késő este útnak indult Frankfurtba.

Az angol bajnokcsapat az előző négy tétmérkőzését elveszítette, legutóbb 1953-ban kapott ki sorozatban ötször.

A világ legdrágább válása jön – és mi is fizetjük az árát

A világ legdrágább válása jön – és mi is fizetjük az árát
Egy brit válásban hatmillió font ment el ügyvédekre, és ez csak az előjáték volt ahhoz, ami most a világgazdaságban zajlik. Kína és az Egyesült Államok épp elválik egymástól. Külön bankszámlák, külön beszállítói láncok, de egyetlen közös ház, amit Földnek hívunk. A gond csak az, hogy a közös vagyon, vagyis a globális GDP, minden egyes vitával zsugorodik.
Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

Donald Trump két napon belül ígért döntést a Vlagyimir Putyinnal tervezett budapesti találkozót illetően.
 

Megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

„Képmutatás nem figyelni az oroszok érveire" – Európa katonai nagyhatalmából érkezett Ukrajnát kikosarazó üzenet

Felsorakoztak Donald Trump álláspontja mögé az EU vezetői

Trump–Putyin-csúcs: politikai szabotázsakcióktól tart az orosz fél

VIDEÓ
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
