2025. szeptember 22. hétfő
A második helyezett George Russell, a Mercedes brit versenyzője, a futamgyőztes Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője, a harmadik helyezett ifjabb Carlos Sainz, a Williams spanyol versenyzője és Paul Monaghan, a Red Bull főmérnöke (b-j) a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Azeri Nagydíjának eredményhirdetésén a bakui városi pályán 2025. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az Azeri Nagydíjon aratott győzelem után a négyszeres világbajnok szurkolói nagyon elkezdtek reménykedni, és már számolgatják, mi kell ahhoz, hogy kedvencük beérje Oscar Piastrit. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, Lando Norris megint nem tudta kihasználni csapattársa hibáját, pedig most megvolt a lehetőség arra, hogy csökkentse hátrányát vele szemben az összetettben.

A Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen nyerte a Forma–1-es Azeri Nagydíjat. A McLaren szezonbeli leggyengébb versenyhétvégéjét zárta Bakuban, így a holland szurkolók egyre inkább kezdenek reménykedni abban, hogy a jelenleg 69 pontos hátrányban lévő Max Verstappen az összetettben még utolérheti az éllovas Oscar Piastrit.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni abból, ami a hét végén Bakuban történt, és erre utalt egyébként maga a futamgyőztes is a verseny után adott nyilatkozatában, amelyben kifejtette: a következő futamot is utcai pályán rendezik Szingapúrban, így nem kizárt, hogy újabb nem várt eredmény születik az Azeri Nagydíjhoz hasonlóan. Vámosi Péter úgy fogalmazott, a vb-címvédő lendületben van, és „kőkeményen kihasználta” a mclarenesek hibáit Azerbajdzsán fővárosában. Azért „óvatos duhajként” jellemezte a holland pilótát, ráadásul két hét múlva éjszakai verseny lesz Szingapúrban, tehát mások lesznek a körülmények, és adott esetben a többi élversenyző is elkaphatja a fonalat.

Kiemelte, hogy Szingapúrban a pályahőmérséklet és a pályaív is más lesz, mint Bakuban, ahol nagyon hosszú pályaegyenes van, így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy Max Verstappen behúzza a következő versenyt is. Az viszont a reakciókból és a visszhangokból kitűnik, hogy

a holland szurkolók nagyon elkezdtek reménykedni, és már számolgatják, hogy mi kell ahhoz, hogy kedvencük beérje Oscar Piastrit.

A vb-éllovas nagyon rossz hétvégét zárt, pont nélkül maradt, ami annak tükrében nagyon meglepő, hogy eddig nagyon megbízhatóan teljesített a szezon során. Az ő kiesése, illetve Lando Norris hetedik helye miatt a McLaren ezen a versenyhétvégén még nem tudta megnyerni a konstruktőri vb-címet. Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke is értékelte a wokingiak szempontjából nagyon gyengén sikerült Azeri Nagydíjat, és úgy fogalmazott, hogy „minden nagy bajnoknak a sajátja az, hogy adott esetben pokolian elront egy versenyhétvégét”. Nos, ez most megtörtént az ausztrál versenyzővel. Vámosi Péter emlékeztetett, hogy Andrea Stella még mérnökként együtt dolgozott a Ferrarinál Michael Schumacherrel is, tehát rengeteg ismerete, tapasztalata van a Forma–1 világából. Ráadásul akkor volt kulcspozícióban a maranellói istállónál, amikor a német legenda a legdominánsabb korszakát élte a sorozatban. A szakíró úgy véli, Andrea Stella pontosan tudja, milyen az amikor egy vb-aspiráns közvetlenül a cím közelébe kerül, így biztosan hasznos tanácsokkal tudja ellátni Oscar Piastrit.

A motorsportol.hu főszerkesztője szerint az ausztrál már az időmérőn is óriási hibázott az elmúlt hét végén, és a verseny is nagy kudarccal zárult az ő szempontjából. Utcai pályán pedig nagyon sokat számít az időmérőn elért helyezés, ami az egész versenyhétvégét meghatározhatja a pilóták számára. Oscar Piastri a kilencedik helyről rajtolt, ami eleve nem volt egy kedvező pozíció, de a rajtot is elrontotta. Szinte a teljes mezőny elment mellette, majd megpróbált felzárkózni, de elmérte a féktávot az 5-ös kanyarnál, és beleállt a falba az autójával. Piastri ráadásul a kiugrás miatt utólag 5 másodperces időbüntetést kapott, mint ahogyan a mögötte bemozduló Fernando Alonso is.

Norris megint nem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel

Az összetettben második helyen álló Lando Norris sem tudott sokat kozmetikázni a McLaren gyenge hétvégéjén. A hetedik helyről indult, és ebben a pozícióban is zárt a leintésnél, ugyanis nem adódott sok lehetőség számára az előzésekre. Vámosi Péter szerint pontosan az ilyen szituációk azok, amiket ki kellene használnia a brit pilótának ahhoz, hogy közelebb kerüljön a pontversenyben a csapattársához, mégsem tudott élni a lehetőséggel Bakuban.

A szakíró úgy véli, nem segítette Lando Norrist azt sem, hogy csapata ismét elrontotta a boxutcai kiállását. Ugyanakkor ez a futam is megmutatta, mi a különbség mentalitásban Max Verstappen és Lando Norris között, előbbi ugyanis

„azonnal ment a lepattanóra, és ahogy szokta, most is begyűjtötte”, a brit versenyzőnek viszont esélye sem volt a dobogóra.

Vámosi Péter szerint nem a szingapúri lesz a két McLaren-pilóta legerősebb pályája, de szerencsés körülmények között azért matematikailag is bebiztosíthatják a konstruktőri világbajnoki címet, ami sorozatban a második lenne a wokingi istállónak. A szakíró azt mondta, az pedig még a jövő zenéje, hogy két- vagy háromesélyes lesz az egyéni vb-verseny a szezon utolsó részére.

(A nyitóképen: a második helyezett George Russell, a Mercedes brit versenyzője, a futamgyőztes Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője, a harmadik helyezett ifjabb Carlos Sainz, a Williams spanyol versenyzője és Paul Monaghan, a Red Bull főmérnöke a Forma–1-es vb-sorozat Azeri Nagydíjának eredményhirdetésén a bakui városi pályán, 2025. szeptember 21-én.)

Sport    F1-es szakíró: Verstappen megint begyűjtötte a lepattanót, akár háromesélyessé is teheti a vb-versenyt

Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
