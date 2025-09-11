ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
A magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság egyik helyszíne, a budapesti MVM Dome 2022. január 16-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Jövőre augusztusban érkeznek Budapestre a világ legjobbjai

Infostart / MTI

Jövőre augusztus 28. és 30. között ad otthont Budapest a Professional Darts Corporation (PDC) European Tour egyik kiemelt állomásának.

A szervezet csütörtökön a honlapján tette közzé az európai sorozat jövő évi állomásait, amely két új helyszínnel, Pozsonnyal és Krakkóval bővül, a magyarországi viadal pedig az eddigi, szeptemberi időpontról augusztusra került át.

Az idei Hungarian Darts Trophy mezőnyében négy magyar játékos lép táblához: Major Nándor, aki a 2023-as tornán első magyar játékosként mérkőzést tudott nyerni European Tour-versenyen, illetve a 2022-es esemény után ismét a mezőny tagja lesz Borbély András és Sárai Levente, a 2024-es, svájci European Tour-fordulón már szerepelt Prés Nándor pedig most debütálhat magyar PDC-versenyen.

Az idei viadalt jövő péntektől vasárnapig rendezik az MVM Dome-ban.

Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Paks II: a kormány szerint nincs jogi akadálya az építkezésnek az Európai Bíróság döntése után sem

Egyes értékelések szerint fordulat következett be a Paks 2 atomerőmű-beruházás sorsa körül az Európai Unió Bíróságának csütörtöki ítéletével, amellyel megsemmisítette az unió korábbi jóváhagyását a beruházásra. A Kormányinfón Bóka János miniszter azt mondta, nincs veszélyben a beruházás jövője, megkezdődhet az építkezés, amit később Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősített.
Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Lengyelország lezárta a légterét a keleti határainál

Repüléstilalmi övezetet hoztak létre a lengyel hatóságok a fehérorosz és az ukrán határ mentén – közölték Varsóban.
 

Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
Veszettül erősödik a forint

Veszettül erősödik a forint

Egy hete látjuk a 392-394 közötti sávba ragadva a forint-euró árfolyamot, ma is ennek a tartománynak a közepén kezdi napot a hazai fizetőeszközünk. A 392,3-as trendvonalat is átvitte, jelenleg 391,6 környékén táncol az árfolyam. Mivel a héten megtorpant a dollár gyengülő trendje az euróval szemben, ezért a dollár-forint kurzus is feljebb kúszott. Most éppen 333 forintot kell adni egy dollárért, azaz kétéves csúcs környékén jár az árfolyam.

Kiderült a súlyos igazság: ezek az ipari óriások állnak a szélsőséges időjárás mögött

Kiderült a súlyos igazság: ezek az ipari óriások állnak a szélsőséges időjárás mögött

Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.

'College age' killer of Charlie Kirk still at large, says FBI, as rifle found in woods

'College age' killer of Charlie Kirk still at large, says FBI, as rifle found in woods

Authorities are still working to identify the suspect - they say there is "good video footage" that is not being released "at this time".

2025. szeptember 11. 15:50
